Μητσοτάκης:-Συγχαρητήρια-στον-Γιώργο-Κουγιουμτσίδη-που-έγραψε-απόψε-ιστορία

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

