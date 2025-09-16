Μικρές-απώλειες-για-τους-βασικούς-δείκτες-της-wall-street

Με μικρή έως οριακή πτώση έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μέρος των κερδών τους εν αναμονή της απόφασης της Fed για την πορεία των επιτοκίων της.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,1% στις 6.606,79 μονάδες, αφού άγγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στην αρχή της συνεδρίασης. Ο Nasdaq υποχώρησε οριακά 0,07% για να κλείσει στις 22.333,96 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε πτώση 125 μονάδων ή 0,27% στις 45.758,27 μονάδων.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 1,6%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Microsoft, Palantir και ο μητρικός όμιλος της Google, Alphabet.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed, που ξεκίνησε σήμερα Τρίτη και θα ολοκληρωθεί αύριο, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν με βεβαιότητα 100% τουλάχιστον μία μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Αυτό που παρακολουθούν περισσότερο οι επενδυτές είναι η πρόβλεψη της Fed για τα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους και αν τα μέλη που ψηφίζουν προβλέπουν ακόμη μία ή δύο επιπλέον μειώσεις πριν τελειώσει το 2025.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική, καθώς παραμένουν ερωτήματα για το αν θα υπάρξουν κι άλλες μειώσεις επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις, φέτος και το 2026. Η συνεδρίαση γίνεται λίγο μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία του διορισμού του Στίβεν Μίραν, επιλογής του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ως μέλος του δ.σ. της Fed.

«Αν και η ζήτηση για εργασία μειώνεται, τα προβλήματα στην προσφορά εργασίας συνεχίζουν να αντισταθμίζουν την αδυναμία αυτή, και οι κίνδυνοι ύφεσης παραμένουν περιορισμένοι προς το παρόν», δήλωσε η Σίμα Σαχ, επικεφαλής στρατηγικής στην Principal Asset Management. «Οποιαδήποτε απόφαση για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης σε αυτό το στάδιο θα φαινόταν περισσότερο ως αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης παρά οικονομικής αναγκαιότητας. Μια πιο μετρημένη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης παραμένει η κατάλληλη αντίδραση, επιτρέποντας στη Fed να προλάβει την επιβράδυνση χωρίς να υπερβάλει στις πρώιμες ενδείξεις πίεσης».

Κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ – Κίνας, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για το TikTok, η οποία θα επιτρέπει στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ. Πηγές επιβεβαίωσαν στο CNBC ότι η Oracle θα είναι μία από τις εταιρείες που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του TikTok, κάτι που οδήγησε σε μικρή άνοδο της μετοχής της Oracle.