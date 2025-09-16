Νέος-chief-human-resources-officer-στην-Κaizen-gaming-o-Βασίλης-Γαβρόγλου

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, ανακοινώνει την ένταξη του Βασίλη Γαβρόγλου στη θέση του Chief Human Resources Officer. Με περισσότερους από 2.700 εργαζομένους σε 19 χώρες, 40 και πλέον εθνικοτήτων, ο νέος επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Kaizen Gaming αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του παγκόσμιου αποτυπώματος της εταιρείας.

Έμπειρο στέλεχος με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς καριέρας σε κλάδους όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, ο τραπεζικός και ο συμβουλευτικός τομέας, ο Βασίλης Γαβρόγλου κατείχε προηγουμένως τη θέση Chief Human Resources Officer στον όμιλο Sunlight Group Energy Storage Systems. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει HR Executive Director στον όμιλο ΟΤΕ, και Group HR Strategy Director στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του London School of Economics.

Ο CEO της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης, δήλωσε σχετικά: «Η δύναμη της Kaizen Gaming ήταν πάντα οι άνθρωποί της και η φροντίδα τους είναι το βασικότερο συστατικό για την επιτυχία μας μακροπρόθεσμα. H διατήρηση αυτής της κουλτούρας που έχει κάνει την Kaizen Gaming να ξεχωρίζει, καθώς συνεχίζει να μεγαλώνει, είναι από μόνη της μία σημαντική πρόκληση. Ο Βασίλης είναι ένας ηγέτης με βαθιά εμπειρία στην ανάπτυξη ταλέντου και στα μεγάλα έργα μετασχηματισμού. Η ένταξή του στη διοικητική μας ομάδα, είμαι βέβαιος, θα μας βοηθήσει να είμαστε σταθερά ένα περιβάλλον που προσελκύει και αναπτύσσει κορυφαία ταλέντα, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις προκλήσεις της διεθνούς μας επέκτασης, καθώς στοχεύουμε στην κορυφή του κλάδου μας διεθνώς».

Ο νέος Chief Human Resources Officer, Βασίλης Γαβρόγλου, ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Kaizen Gaming, μιας εταιρείας που όχι μόνο καινοτομεί σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες για να εργάζεται κανείς σε διεθνές επίπεδο. Η ταχεία επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές και η διεθνής παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού μας φέρνει προκλήσεις που απαιτούν προσαρμοστικότητα, ενιαίες διαδικασίες και καινοτόμες λύσεις. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ένα περιβάλλον που επενδύει στους ανθρώπους, με υψηλά επίπεδα δέσμευσης και έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντου και να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών HR, ώστε να στηρίξουμε το όραμα της Kaizen Gaming για βιώσιμη καινοτομία και παγκόσμια ανάπτυξη».

Η Kaizen Gaming συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς εργοδότες της Ευρώπης, πιστοποιημένη ως μία από τις «Fortune’s 100 Best Companies to Work for™ in Europe 2024». Το 2024 επίσης, αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ανάμεσα στα «Best Workplaces in Tech» στην Ελλάδα, αριθμεί περισσότερους από 700 μηχανικούς λογισμικού σε έξι τεχνολογικά κέντρα και πάνω από 90 ευέλικτες ομάδες που αναπτύσσουν πρωτοποριακά προϊόντα online gaming. Το Kaizen Campus στην Αθήνα προσφέρει ένα σύγχρονο, συνεργατικό περιβάλλον εργασίας με εγκαταστάσεις όπως αμφιθέατρο, αίθουσες εκπαίδευσης και χώρους αναψυχής, συμβάλλοντας στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων.