Ναυτιλία και βιωσιμότητα: Ένα κοινωνικό συμβόλαιο

Το κοινωνικό συμβόλαιο της ναυτιλίας αφορά τους κανόνες στους οποίους έχει συναινέσει η ναυτιλία και ο υπόλοιπος κόσμος ώστε να συμπορεύονται και να ωφελούνται από κοινού. Το συμβόλαιο αυτό παίρνει μορφές τυπικές και άτυπες, και αφορά όλες τις διαστάσεις της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Μια καθοριστική διάσταση είναι η βιωσιμότητα, με αναφορά στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Το κοινωνικό συμβόλαιο της ναυτιλίας με τον υπόλοιπο κόσμο για τη βιωσιμότητα είναι τυπικό και άτυπο, είναι παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό, κλαδικό και αφορά όλους τους κόμβους του δικτύου της ναυτιλίας. Στο τυπικό του σκέλος έχουμε κανονισμούς δεσμευτικούς όπως α) οι συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο), β) οι κανονισμοί για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και την γνωστοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (περιφερειακό επίπεδο), γ) οι νόμοι για τη φορολογία των ναυτιλιακών εταιρειών (εθνικό επίπεδο), δ) κλαδικές συμφωνίες όπως οι συμβάσεις που διέπουν τη λειτουργία φορέων όπως, π.χ., η BIMCO και η INTERTANKO και, σε επίπεδο επιχείρησης, ε) τις συμβάσεις μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών και των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των εργαζομένων τους. Η τήρηση των κανονισμών που προσδιορίζουν το κοινωνικό συμβόλαιο της ναυτιλίας είναι δεσμευτική, οριοθετώντας τόσο τους τρόπους με τους οποίους η ναυτιλία επιτελεί ένα έργο κυρίως μεταφορικό και καθοριστικά αναπτυξιακό. Ορίζεται με τον τρόπο αυτό, επίσης, η οικονομική βιωσιμότητα της ναυτιλίας, ο τρόπος επιδίωξης του κέρδους της.

Το άτυπο (άρρητο) κοινωνικό συμβόλαιο της ναυτιλίας με τον υπόλοιπο κόσμο αφορά όρους συνύπαρξης με οικονομικές συντεταγμένες, πολιτικό περιεχόμενο και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Μέσα στο άτυπο συμβόλαιο η ναυτιλία επιτελεί ένα μεταφορικό έργο που είναι αναπτυξιακά απαραίτητο για την παγκόσμια οικονομία και, από την πλευρά της, η κοινωνία προσφέρει στη ναυτιλία νομιμοποίηση και αποδοχή, δυνατότητες κερδοφορίας, κατανόηση για κάποιες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις της ναυτιλίας (όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος και κίνδυνοι ασφαλείας) καθώς και ενίοτε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Σε επίπεδο κλάδου, το άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των υπόλοιπων οργανισμών του ναυτιλιακού οικοσυστήματος αφορά τα όρια, το περιεχόμενο και τα ήθη του ανταγωνισμού και της αλληλεγγύης, γενικά πρόκειται για τους άγραφους κανόνες του κλάδου.

Τόσο το τυπικό όσο και το άτυπο συμβόλαιο της ναυτιλίας δεν μένουν στάσιμα. Η οικονομία είναι δυναμική, οι κανονισμοί για τη σχέση της κοινωνίας με το περιβάλλον αναθεωρούνται συχνά και η σχέση της ναυτιλίας με την κοινωνία δοκιμάζεται και διαμορφώνεται καθημερινά. Η αλλαγή του κοινωνικού συμβολαίου της ναυτιλίας είναι δεδομένη, το ζητούμενο είναι να είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο. Αυτό το συμβόλαιο, η σχέση της ναυτιλίας με την κοινωνία, βελτιώνεται όταν οι όροι του α) είναι περισσότερο αποδεκτοί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη β) στηρίζονται σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αμοιβαιότητα και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, γ) είναι ευέλικτοι στην προοπτική της αλλαγής των συνθηκών και δ) εξασφαλίζουν κίνητρα συμμόρφωσης με τους όρους της συμφωνίας καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Σχετικά με τη βιωσιμότητα, η σημασία όλων αυτών έχει να κάνει με την ευθύνη που έχουν όλα τα μέρη του οικοσυστήματος της ναυτιλίας να συμμετέχουν ενεργά στο συνεχή επαναπροσδιορισμό των όρων αυτού του κοινωνικού συμβολαίου. Αυτά που θεωρούμε αυτονόητα για τη βιωσιμότητα στη ναυτιλία θα αλλάξουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ζητούμενο είναι να μην αλλάξουν ερήμην μας. Η αγορά, η πολιτική, η κοινωνία, η παγκόσμια οικονομία που διαμορφώνουν το κοινωνικό συμβόλαιο της ναυτιλίας δεν λύνουν αυτόματα τις προκλήσεις της βιωσιμότητας, ούτε αυτές οι λύσεις έρχονται μέσα από ένα θεσμικό κενό. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι φορείς του ναυτιλίας, οι κυβερνήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες καθώς η επιστημονική κοινότητα πρέπει αφενός να έχουν σαφή προσανατολισμό γι’ αυτό που θέλουν για τη βιωσιμότητα και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν για να το υποστηρίξουν. Είμαστε υπεύθυνοι.



Ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του MSc Sustainable Blue Economy. Τα βιβλία του Κρίση και Ρεαλισμός (2015), Κοινωνική Χρηματοοικονομική (2019) και Χρηματοοικονομική (2022) κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Προπομπός.