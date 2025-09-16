Ντράγκι:-Η-ΕΕ-«χάνει»-το-τρένο-της-ανταγωνιστικότητας

Οι πολίτες βλέπουν ότι η ΕΕ δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους της, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και τέως πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Έχει μείνει πίσω στην κούρσα της ανταγωνιστικότητας η EE, η οποία κινείται πολύ αργά στις προσπάθειές της να ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα, βαλτωμένη από τη γραφειοκρατία ενώ «αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα» μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης, με κύριες πρωταγωνίστριες τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και τέως πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της έκθεσής του για το πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική δύναμή της επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευημερία, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι είναι «απογοητευμένοι» από τον ρυθμό των αλλαγών στην κατακερματισμένη Γηραιά Ήπειρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρει το -, οι πολίτες βλέπουν ότι η ΕΕ δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους της.

«Πολύ συχνά, υπάρχουν δικαιολογίες για αυτή τη βραδύτητα», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας πως: «μια διαφορετική πορεία απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», ενώ απηύθυνε νέο κάλεσμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ για ανάπτυξης κοινής δράσης. Ταυτόχρονα, ζήτησε μια νέα προσέγγιση για τον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ.

«Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν συχνά μορφή προστατευτισμού – περιορίζοντας τη δραστηριότητα εντός συνόρων αντί να δημιουργούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικές. Χωρίς ταχύτερη ανάπτυξη, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους της για το κλίμα, την ψηφιακή τεχνολογία και την ασφάλεια, για να μην αναφερθώ στη χρηματοδότηση του γηράσκοντος πληθυσμού της», προειδοποίησε.

«Ένα χρόνο αργότερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη θέση» κατά τον ίδιο που εξήγησε ότι «το μοντέλο ανάπτυξής μας εξασθενεί, οι ευπάθειες αυξάνονται και δεν υπάρχει σαφής πορεία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που χρειαζόμαστε». Η εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το χρέος των ευρωπαϊκών χωρών «μας υπενθύμισαν με σκληρό τρόπο ότι η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας».

Κληθείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μια αρχική αξιολόγηση, 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της έκθεσής του για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ο Μ. Ντράγκι υπενθύμισε ότι έχει παρουσιάσει συστάσεις σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

στη γεφύρωση του χάσματος στην καινοτομία στις προηγμένες τεχνολογίες στη χάραξη μιας πορείας απαλλαγής από τον άνθρακα και στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας.

Αυτές οι συστάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας της Επιτροπής, δήλωσε και χαιρέτισε τις ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί. Ωστόσο εξέφρασε τη λύπη του που «οι κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης», επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις εκτιμούν τη διάγνωση, τις σαφείς προτεραιότητες και τα σχέδια δράσης, αλλά εκφράζουν επίσης αυξανόμενη απογοήτευση από τους αργούς ρυθμούς της ΕΕ και την αδυναμία της να κινηθεί τόσο γρήγορα όσο οι ΗΠΑ και η Κίνα.

«Πολύ συχνά προβάλλονται δικαιολογίες για τη βραδύτητά μας», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι «μερικές φορές η αδράνεια παρουσιάζεται ακόμη και ως σεβασμός του κράτους δικαίου» – κάτι το οποίο χαρακτήρισε «εφησυχασμό». Εξήγησε ότι «οι ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι πολύ λιγότερο περιορισμένοι, ακόμη και όταν ενεργούν εντός του νόμου».

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι «το να συνεχίσουμε ως συνήθως σημαίνει να αποδεχτούμε ότι μένουμε πίσω», όμως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο» και το πραγματικό ερώτημα που χρειάζεται απάντηση είναι «πώς να αυξηθεί η ταχύτητα της ευρωπαϊκής δράσης για την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ασφάλεια και την ανεξαρτησία». Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, οι τομείς που απαιτούν επείγουσα δράση είναι: πρώτον, η άρση των εμποδίων στην εξάπλωση των νέων τεχνολογιών.

Όπως είπε, ένα «28ο καθεστώς» για την ίδρυση μιας νέας νομικής οντότητας πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στις καινοτόμες εταιρείες να λειτουργούν, να εμπορεύονται και να αντλούν χρηματοδότηση χωρίς εμπόδια και στα 27 κράτη μέλη, όπως ακριβώς μπορούν να κάνουν οι ανταγωνιστές σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Ο δεύτερος τομέας είναι η ρύθμιση.

Ένα από τα βασικά αιτήματα των ευρωπαϊκών εταιρειών, κατά το Μ. Ντράγκι, είναι η ριζική απλοποίηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Όπως εξήγησε, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες δημόσιων δεδομένων να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η νομική αβεβαιότητα σχετικά με τη χρήση τους δημιουργεί δαπανηρές καθυστερήσεις, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη.

Ο τρίτος τομέας είναι «η κάθετη ενσωμάτωση της ΑΙ στη βιομηχανία» όπου, η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πλεονέκτημα, κατά το Μ. Ντράγκι, ωστόσο μόνο περίπου το 10% των κατασκευαστικών εταιρειών χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη πέρυσι. Η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να μετατρέψουν αυτό το αρχικό πλεονέκτημα σε ιδιόκτητες ευρωπαϊκές λύσεις. Η στρατηγική «Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης» της Επιτροπής αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία», τόνισε.