Ξανά-στο-μικροσκόπιο-των-Θεσμών:-Διπλό-κρας-τεστ-για-μέτρα-στήριξης-και-επενδύσεις

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Θεσμών μπαίνει ξανά η ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στο επίκεντρο του κλιμακίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Θεσμών μπαίνει ξανά η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης ενόψει του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχουν τα κλιμάκια, τα οποία θα επισκεφτούν τη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες βρίσκονται όλα τα ζητήματα, από τα πλεονάσματα και τα κόκκινα δάνεια έως τις παροχές και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτό όμως που θα βρεθεί στο επίκεντρο είναι η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το ένα κομμάτι που θα εξετάσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι τα δημοσιονομικά, ενόψει και της κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο πρόκειται να βρεθούν και τα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, χωρίς όμως να αναμένονται ενστάσεις καθώς οι παρεμβάσεις δεν ξεπερνούν το όριο αύξησης δαπανών που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ.

Εξάλλου, όπως δείχνουν και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο στόχος που έχει τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί, καθώς η καλή πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίζεται. Το μεγάλο ερώτημα είναι το πόσα από αυτά τα έσοδα μπορούν να αποδοθούν σε μόνιμα μέτρα αύξησης των εσόδων και να ανοίξουν το δρόμο για μεγαλύτερες παροχές το 2027, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα απασχολήσει κυβέρνηση και Θεσμούς την άνοιξη και αφού υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025.

Στο επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης

Με τα δημοσιονομικά να θεωρούνται λίγο πολύ λυμένα το βάρος θα πέσει στις επενδύσεις και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο επίκεντρο πρόκειται να βρεθούν τα 194 ορόσημα που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις επιδοτήσεις.

Υπό αυτό το πλαίσιο αναμένεται να γίνει και μια πρώτη διαπραγμάτευση για μια νέα αναθεώρηση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για να αλλάξουν οι διατυπώσεις για τα ορόσημα ανάλογα με τις ανάγκες και να προχωρήσουν απεντάξεις έργων και ανακατανομές στόχων.

Τον Ιούλιο η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, μετά από την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων.

Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ (στο 66% των διαθέσιμων πόρων).

Το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο. Το δανειακό σκέλος είναι και αυτό ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου, καθώς του τελευταίους μήνες παρατηρείται μια μείωση του ρυθμού συμβασιοποίησης νέων δανείων.

Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει ένα δ, εκ των οποίων 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ δάνεια. Για την εκταμίευση αυτών των ποσών πρέπει να καλυφθούν 23 ορόσημα για τις επιχορηγήσεις και 5 ορόσημα για τα δάνεια.

Εντός της επόμενης χρονιάς θα γίνουν τα δύο τελευταία αιτήματα. Το όγδοο αίτημα απαιτεί την κάλυψη 30 οροσήμων και μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει υποβληθεί και το ένατο και τελευταίο αίτημα που απαιτεί τον αριθμό-ρεκόρ των 130 οροσήμων για τις επιχορηγήσεις και των έξι οροσήμων για τα δάνεια.