Ο Ντράγκι (ξανά)κρούει τον κώδωνα: Η Ευρώπη χάνει έδαφος σε ανταγωνιστικότητα και κυριαρχία

Με λόγο αιχμηρό και δραματικό, ο Μάριο Ντράγκι ύψωσε σήμερα τη φωνή του για να υπενθυμίσει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η ήπειρος δεν έχει πλέον την πολυτέλεια της αδράνειας. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε νέες δηλώσεις του, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει οριστικά πίσω στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, αν δεν δράσει άμεσα και συλλογικά.

Το “Draghi report” και οι χαμένες ευκαιρίες

Πέρυσι, ο Ντράγκι παρουσίασε μια έκθεση-οδικό χάρτη, γνωστή ως “Draghi report”. Σε αυτήν κατέγραψε περισσότερες από 380 προτάσεις που αφορούσαν κρίσιμους τομείς, από την πράσινη μετάβαση και την ενέργεια, μέχρι την τεχνολογία, τις υποδομές και την άμυνα. Η έκθεση έγινε δεκτή με ενδιαφέρον, καθώς τόνιζε ότι χωρίς βαθιές τομές και επενδύσεις, η Ευρώπη θα καταδικαζόταν σε παρακμή.

Ένα χρόνο μετά, τα δεδομένα είναι απογοητευτικά: λιγότερο από το 12% των προτάσεων έχει υλοποιηθεί, και μάλιστα σε αποσπασματικό επίπεδο. Ο Ντράγκι μίλησε ανοιχτά για “χαμένες ευκαιρίες” και για “πολιτικό έλλειμμα βούλησης”, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή ισοδυναμεί με απώλεια στρατηγικού χρόνου.

Οι κίνδυνοι της απραξίας

Σύμφωνα με τον Ντράγκι, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τριπλή πρόκληση:

Ενεργειακή εξάρτηση: Παρά τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, η ήπειρος εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές. Αυτό την καθιστά ευάλωτη σε γεωπολιτικές εντάσεις. Τεχνολογική καθυστέρηση: Στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών και των big data, οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν αποσπάσει τεράστιο προβάδισμα. Η Ευρώπη παραμένει κατακερματισμένη σε μικρά οικοσυστήματα, χωρίς ενιαία στρατηγική. Αμυντική αδυναμία: Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας, η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη κοινή αμυντική πολιτική. Η εξάρτηση από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ παραμένει απόλυτη.

Όλα αυτά, όπως είπε, δεν απειλούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την ίδια την πολιτική και γεωπολιτική κυριαρχία της Ένωσης. «Η απραξία είναι επιλογή με ανυπολόγιστο κόστος», τόνισε.

Η ανάγκη για κοινό σχέδιο

Ο Ντράγκι ξεκαθάρισε ότι οι επιμέρους εθνικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν. Κάλεσε σε ένα “νέο ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ”, με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που θα συντονιστούν κεντρικά από τις Βρυξέλλες. Επικέντρωσε ιδιαίτερα στην ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης, ώστε να ξεπεραστούν τα όρια των εθνικών προϋπολογισμών.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με 27 διαφορετικές στρατηγικές, όταν ο ανταγωνισμός μας λειτουργεί ενιαία και αποφασιστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύγκριση με ΗΠΑ και Κίνα

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης έκανε και συγκεκριμένες συγκρίσεις. Οι ΗΠΑ, είπε, έχουν προχωρήσει σε τεράστια πακέτα στήριξης της βιομηχανίας και της πράσινης μετάβασης, με κεντρικό παράδειγμα τον νόμο Inflation Reduction Act. Η Κίνα, με το μοντέλο του κεντρικού σχεδιασμού, κυριαρχεί ήδη σε κρίσιμες αγορές: φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, σπάνια μέταλλα.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε με την ταχύτητα των ΗΠΑ, ούτε με το μέγεθος της Κίνας, αν παραμένει κατακερματισμένη», σημείωσε. Ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η Ένωση να περιοριστεί σε ρόλο “καταναλωτή τεχνολογιών” που παράγονται αλλού.

Πολιτικές αντιδράσεις και αμφιβολίες

Οι δηλώσεις Ντράγκι προκάλεσαν άμεσο ενδιαφέρον στις Βρυξέλλες. Ορισμένα κράτη-μέλη του Βορρά εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε κοινές χρηματοδοτήσεις, φοβούμενα νέα κύματα χρέους και πίεσης στους προϋπολογισμούς. Από την άλλη, χώρες του Νότου πιέζουν για πιο επιθετικές πρωτοβουλίες, βλέποντας το χάσμα ανταγωνιστικότητας να διευρύνεται.

Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Ντράγκι, με το κύρος του, επιδιώκει να ταρακουνήσει το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Η εμπειρία του ως “σωτήρας του ευρώ” του δίνει βαρύτητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΕΕ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ξεπεράσει τις εσωτερικές της αντιθέσεις.

Η διάσταση του χρόνου

Ο Ιταλός τεχνοκράτης στάθηκε ιδιαίτερα στο στοιχείο του χρόνου. «Κάθε μήνας που περνάει χωρίς απόφαση, διευρύνει το χάσμα με τον ανταγωνισμό», είπε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ενέργεια απαιτούν δεκαετίες για να αποδώσουν. Αν η Ευρώπη καθυστερήσει κι άλλο, τότε ο “χαμένος χρόνος” μπορεί να γίνει μη αναστρέψιμος.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Αν και οι δηλώσεις του Ντράγκι είχαν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, το περιεχόμενο αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Η χώρα, με περιορισμένη βιομηχανική βάση και υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, θα βρεθεί σε ακόμη πιο δυσμενή θέση αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να οργανώσει μια συντονισμένη απάντηση. Η πράσινη μετάβαση, η ενίσχυση των υποδομών και η τεχνολογική αναβάθμιση είναι στόχοι που καμία εθνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πετύχει μόνη της, χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη.

Συμπέρασμα

Οι σημερινές δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι λειτουργούν ως ηχηρή προειδοποίηση: η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη – είτε θα προχωρήσει σε γενναίες και κοινές επενδύσεις, είτε θα αποδεχθεί μια πορεία υποβάθμισης και απώλειας κυριαρχίας. Το στοίχημα αφορά όχι μόνο την οικονομική της ευημερία, αλλά και τη θέση της στον κόσμο του 21ου αιώνα.