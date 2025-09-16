Ο-Τραμπ-διαβεβαιώνει-πως-το-Ισραήλ-δεν-θα-πλήξει-ξανά-το-Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα διατάξει να βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ, μετά την άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το Axios, Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ λίγα λεπτά πριν πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Την πληροφορία μετέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι που μίλησαν στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Το Axios γράφει ότι ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ με τηλεφώνημα στις 08:00 ώρα Ουάσινγκτον, 51 λεπτά πριν από την επίθεση. Ακολούθησε και επικοινωνία μέσα από στρατιωτικά κανάλια.

«Ο Τραμπ δεν είπε όχι», λένε οι Ισραηλινές πηγές και επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρκετή ώρα να σταματήσει την επίθεση αν το ήθελε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε, από την πλευρά του, ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση.

Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα για την επίθεση, ακόμη και αν το χρονικό όριο για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Και ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν τον ενημέρωσε το Ισραήλ εκ των προτέρων. Εξέφρασε μάλιστα την έντονη αποδοκιμασία του γιατί το Κατάρ είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Η εκδοχή των ΗΠΑ, γράφει το Axios, ήταν ότι ζήτησαν εξηγήσεις από το Ισραήλ όταν εντόπισαν τα αεροσκάφη τους. Οι απαντήσεις ήλθαν όταν οι πύραυλοι ήταν καθ’οδόν. Έσπευσαν τότε να ενημερώσουν το Κατάρ, αλλά πλέον η επίθεση είχε ήδη γίνει.

Η θέση του Ισραήλ, που επανέλαβε σήμερα, για άλλη μια φορά ο Νετανιάχου, είναι ότι η επίθεση ήταν αποκλειστικά πρωτοβουλίας και εκτέλεσης του Ισραήλ, για την οποία «παίρνει όλη την ευθύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι



Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής



Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες – «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη