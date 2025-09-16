Παπαθανάσης:-Στόχος-το-σύνολο-των-διαθέσιμων-πόρων-να-κατευθυνθεί-στην-οικονομία

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025- το μεγαλύτερο πρόγραμμα της τελευταίας 15ετίας.

«Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο στόχος μας είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων να κατευθυνθεί στην οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί το εισόδημα των συμπολιτών μας».

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια της ομιλίας του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κατά την πρώτη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα»

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025– το μεγαλύτερο πρόγραμμα της τελευταίας 15ετίας- και μέχρι στιγμής, έχουν εισρεύσει στην οικονομία 7,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 51,5% του συνολικού προϋπολογισμού. Ενώ, το 2026, το ΑΠΔΕ αναμένεται να φτάσει στα 16,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε., η χώρα μας παραμένει πρώτη μεταξύ των «27» σε απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ως προς το ΑΕΠ. Και όταν λάβουμε τα 2,3 δισ. ευρώ από την 6η δόση, θα έχει εκταμιευθεί το 65% των συνολικών πόρων του προγράμματος. Παράλληλα, και στο ΕΣΠΑ 2021-2027, η Ελλάδα επίσης παραμένει στις πρώτες τρεις θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης , όταν ήταν ουραγός το 2019.

Όσον αφορά στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ανέφερε ότι η παρέμβαση στοχεύει στην περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών για την ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών αλλά και των εθνικών πόρων, καθώς και στη βελτίωση διαδικασιών που σχετίζονται με τη στελέχωση και τη διοίκηση των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.