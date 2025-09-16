ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ανάγκης για πολιτική αλλαγή εστάλη – Σε πλήρη διάταξη το κόμμα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Το μήνυμα εστάλη» διαμηνύουν στελέχη της πράσινης παράταξης και το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το στοίχημα που είχε βάλει για την παρουσία στη ΔΕΘ, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από 16 χρόνια.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ολοκληρωμένο, παρουσιάζει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής και θα φέρει τη Νέα Σύγκλιση με την Ευρώπη σε όλους τους τομείς. Το ζήτημα βέβαια είναι αν το μήνυμα ελήφθη και από τους πολίτες κάτι που θα φανεί στο χειροκρότημα, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που αναμένονται μετά και την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Επιμένουν μάλιστα ότι το ισχυρό χαρτί του ΠΑΣΟΚ είναι η αξιοπιστία και τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πήγε σε διαδικασία πλειοδοσίας σε αντίθεση με την ΝΔ, η οποία βρίσκεται σε πανικό μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως σημειώνουν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας τονίζουν στελέχη της πράσινης παράταξης που χαρακτηρίζουν αποσπασματικά τα μέτρα που ανακοίνωσε πρωθυπουργός για ψηφοθηρικούς λόγους, όπως λένε.

Μάλιστα απαντούν και για τα λεφτόδεντρα, αλλά και για την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου που δήλωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Αν μπορούσαμε να το πούμε με ένα τίτλο ήταν όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε τα λεφτά υπάρχουν. Για την κοστολόγηση και εν συνόλω εξαγγελιών πετούσε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν έδωσε σαφή απάντηση», πως ουσιαστικά η κυβέρνηση ρίχνει λάσπη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κάθε φορά και στη συνέχεια τις υιοθετεί.

«Όποια μέτρα καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν βγαίνουν και μιλάει για λεφτόδεντρα, ένα χρόνο μετά τα υλοποιεί. Πέρσι ο κ. Μητσοτάκης είχε την ίδια αντίδραση σχετικά με τα μέτρα που αφορούσαν στην προσωπική διαφορά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και φέτος τα εξήγγειλε ο ίδιος. Πέρσι έλεγε ότι με αυτά θα πέσει η χώρα στα βράχια. Μήπως λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία είναι κατ’ επάγγελμα πολιτικοί συκοφάντες και μετρ της διαστρέβλωσης;» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς στο Open.

Σε πλήρη διάταξη το ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη αποφασισμένος να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τελικά τράβηξε και το χαρτί των εκλογών, θέτει το κόμμα του σε ετοιμότητα και πλήρη διάταξη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέλη του θα απαρτίζουν την γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ.

Βέβαια, σε συναγερμό εκτός από το κόμμα τίθεται και η κοινοβουλευτική ομάδα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προετοιμάζονται κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες από το ΠΑΣΟΚ.

