Πλεύρης-στον-ΣΚΑΪ:-Μέχρι-την-Παρασκευή-θα-έχουν-φύγει-από-την-Κρήτη-όσοι-εισήλθαν-παράνομα-το-Σαββατοκύριακο

«Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 850 μετανάστες στην Κρήτη, ενώ για δυο μήνες είχαμε ελάχιστες ροές», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ανέφερε ότι ήδη έχει αποσυμφορηθεί το νησί με 200 άτομα, προσθέτοντας ότι σήμερα Δευτέρα θα αποχωρήσουν άλλοι 500 με 600 μετανάστες, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με όσους εισήλθαν το Σαββατοκύριακο να έχουν φύγει.

«Παρακολουθούμε αν πρόκειται για κάτι συγκυριακό ή αν υπάρχει σκοπιμότητα από πίσω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι το Λιμενικό συνδράμει και βρίσκεται σε μια διαρκή επιτήρηση. «Δεν είμαστε αφύλακτοι», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι η Κρήτη χρειάζεται μια δομή, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις χώροι όπου διαμένουν οι μετανάστες.

sofokleous10.gr

