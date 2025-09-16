Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές ελέω των τραπεζών – Άνοδος 4,4% για τις μετοχές της Thyssenkrupp

Οι ευρωαγορές κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη (16/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 1,15% και διαμορφώθηκε στις 550,78 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,79% στις 23.324,47 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,88% και έκλεισε στις 9.195,66 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε κατά 1,00% και διαμορφώθηκε στις 7.818,22 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε απώλειες της τάξης του 1,18% και έπεσε στις 42.280,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 1,56% στις 15.154,90 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI μειώθηκε κατά 0,37% και έκλεισε στις 7.737,97 μονάδες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εμπορικές συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου πριν από την εφαρμογή των τιμωρητικών δασμών το Νοέμβριο. «Θα ξανασυναντηθούμε», δήλωσε. «Κάθε μία από αυτές τις συνομιλίες έχει γίνει όλο και πιο παραγωγική. Νομίζω ότι οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι μια εμπορική συμφωνία είναι εφικτή».

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολούθησαν, επίσης, στενά τις συνομιλίες στην Ισπανία, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προχωρούν καλά.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η Thyssenkrupp ήταν μεταξύ των μετοχών με την υψηλότερη απόδοση στον Stoxx 600, καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε μια μη δεσμευτική προσφορά για τη μονάδα χάλυβα της από την ινδική Jindal Steel. Οι μετοχές της Thyssenkrupp έκλεισαν με άνοδο 4,4%.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Thyssenkrupp AG θα εξετάσει προσεκτικά την προσφορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική της βιωσιμότητα, τη συνέχιση της πράσινης μεταμόρφωσης και την απασχόληση στις χαλυβουργικές μας εγκαταστάσεις», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ήταν η γερμανική Commerzbank, με πτώση 4,1%, η γαλλική Societe Generale, με πτώση 3,6% και η ισπανική τράπεζα Caixabank, με πτώση 2,4%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας παρέμεινε σταθερό στο 4,7% τον Ιούλιο, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο τεσσάρων ετών που είχε φτάσει τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των μέσων αποδοχών — εξαιρουμένων των μπόνους — επιβραδύνθηκε στο 4,8% κατά το τρίμηνο έως τον Ιούλιο, από 5% το προηγούμενο τρίμηνο.