Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης – Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία.

Από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.