Το Πλαίσιο δίπλα στους μαθητές των Ιωαννίνων: Τεχνολογικός εξοπλισμός και γραφική ύλη σε 22 σχολεία του Δήμου

Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν ακόμη σταθμό της κοινωνικής δράσης της Πλαίσιο, η οποία διατηρεί μια διαχρονική σύνδεση με την εκπαίδευση και την προσφορά στα σχολεία. αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση προς αυτό τον τομέα. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, η Πλαίσιο προχώρησε στην κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών 22 σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά Σχολεία) της περιοχής διαθέτοντας υπολογιστές και προτζέκτορες, στην παροχή της απαραίτητης γραφικής ύλης για τους εκπαιδευτικούς αλλά και στη δωρεά 1.500 τετραδίων, ενισχύοντας ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία για εκατοντάδες μαθητές της πόλης.

Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η ομάδα εθελοντών της Πλαίσιο, «Πλάι σου», βρέθηκε σε σχολείο των Ιωαννίνων, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευθυντές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία και την κοινωνία.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στον πυλώνα της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας ως αναπόσπαστο εργαλείο για τη σύγχρονη μάθηση. Η στήριξη των μαθητών, ειδικά σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες, αποτελεί προτεραιότητα για την Πλαίσιο.Μέρος της προσφοράς αυτής χρηματοδοτήθηκε μέσα από τη δημοπρασία έργων τέχνης στο φεστιβάλPanathenea, όπου 11 καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες συνέβαλαν με το έργο τους σε μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αντίκτυπο. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: b. | thisismybworld studio, Αντωνάκης Χριστοδούλου, Lex Pan, Φώτιος Μπάλας, Jamer, Woozy, Τίνα Καραγεώργη, Γιάννης Καμίνης, Σοφία Πετροπούλου, Cacao Rocks και Χριστίνα Παπαϊωάννου.