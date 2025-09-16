Τραμπ:-Παρατείνει-το-deadline-πώλησης-του-tiktok-έως-τις-16-Δεκεμβρίου

Αναβάλλεται εκ νέου η προθεσμία για την μητρική ByteDance, για να προχωρήσει στην εκποίηση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναβάλλει εκ νέου, αυτή τη φορά μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, την προθεσμία για την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, για να προχωρήσει στην εκποίηση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, δίνοντας ενδεχομένως τέλος σε ένα saga που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η συμφωνία ήταν παρόμοια με τους εμπορικούς όρους που είχαν διαπραγματευτεί νωρίτερα μέσα στο έτος και άφησε να εννοηθεί ότι πίστευε ότι ο Τραμπ και ο Σι θα οριστικοποιούσαν τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα.