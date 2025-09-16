Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας – Credia: Σημαντικά οφέλη για Δημόσιο και ελληνική οικονομία

«Η επίσημη ανακοίνωση της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι ένα καλό νέο για το τραπεζικό σύστημα, ένα καλό νέο για το Ελληνικό Δημόσιο».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά την οριστικοποίηση της απόκτησης του 70% των μετοχών της HSBC Μάλτας από την ελληνική τράπεζα.

Στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης εξηγεί ότι:

Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής. Ήμουν αρμόδιος υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».