Χατζηδάκης:-Η-κυβέρνηση-δεν-θέλει-να-κρύψει-κάτι-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ,-έχουμε-δεσμευτεί-για-κατώτατο-στα-950-ευρώ

Σε δύο τρόπους που οδηγούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ποιον από τους δύο επιλέγει να εφαρμόσει η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν αποφασιστικές κινήσεις σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν τα έχουμε καταφέρει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από όσα ήρθαν στο φως η κυβέρνηση κινήθηκε με αποφασιστικότητα», είπε ο κ. Χατζηδάκης στο Mega.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινήθηκε αμέσως και προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν πολυτελή οχήματα, 11 ακίνητα και 1,5 εκατ ευρώ.

«Εάν θέλει η αντιπολίτευση να κάνει πραγματικά τη δουλειά της, ας ξεκινήσουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και μετά να κάνουν κριτική. Γίνεται εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να διερευνηθούν τα πάντα».

«Δεν χρημάτισε ο κ. Μυλωνάκης το αρμόδιο υπουργείο, ούτε η έρευνα αφορά τον κο Μυλωνάκη. Η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει κάτι. Θα γίνουν δημόσια συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και εκεί ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία».

Τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τους ελέγχους στην αγορά και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, τις έκτακτες εισφορές στις ενεργειακές επιχειρήσεις και τις παρεμβάσεις για τις προμήθειες στις τράπεζες, σειρά επιδομάτων που καταβλήθηκαν πριν και μετά τις εκλογές του 2023, τις αυξήσεις στους μισθούς, τόσο στον κατώτατο όσο και γενικά καθώς και τις παρεμβάσεις για την συγκράτηση των τιμών. «Ενδεικτικά φέτος με την μείωση των λιμενικών τελών συγκρατήθηκαν ή και μειώθηκαν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενώ η παρέμβαση της κυβέρνησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε μείωση των τιμών λιανικής του ρεύματος για το Σεπτέμβριο», τόνισε και πρόσθεσε:

«Και τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μία απάντηση στην ακρίβεια. Μία οικογένεια με τρία παιδιά έχει κέρδος 1.650 € το χρόνο δηλαδή παραπάνω από ένα μισθό. Αντίστοιχα ισχύουν για τους νέους που δεν φορολογούνται, για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το επίδομα 250 € που θα καταβληθεί από φέτος στο 60% των συνταξιούχων και είναι μόνιμο μέτρο», πρόσθεσε.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο της μείωσης των άμεσων φόρων για να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών προκειμένου τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στην τσέπη τους. «Αντίθετα με τη μείωση του ΦΠΑ το αν θα υπήρχε όφελος για τον πολίτη εξαρτάται από τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις. Έχει εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και στην Ελλάδα στο παρελθόν και πρόσφατα στην Ισπανία και την Πορτογαλία όπου το πήραν πίσω γιατί δεν πέτυχε».