Χρηματιστήριο-Αθηνών:-Πτωτικές-τάσεις,-στην-περιοχή-των-2.030-μονάδων-ο-ΓΔ

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

Πτωτικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή της αυριανής συνεδρίασης της Fed και τις αποφάσεις για τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.694.958 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,38%) και του ΟΠΑΠ (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,42%), της Elvalhalcor (-1,93%), της Κύπρου (-1,81%) και της Metlen (-1,75%) και της Alpha Bank (-1,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 9.040.563 και 3.858.032 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,27 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 61 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (+16,78%) και Αττικές Εκδόσεις (+16,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systens (-3,23%) και Τζικαριάν Προφίλ (-2,86%).