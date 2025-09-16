ey-Ελλάδος:-Πιστοποίηση-από-sap-ως-μεταπωλητής-και-υλοποιητής-της-λύσης-sap-s/4hana-public-cloud

Η EY Ελλάδος ανακοινώνει την επίσημη πιστοποίησή της από τη SAP ως μεταπωλητής και υλοποιητής της λύσης SAP S/4HANA Public Cloud, εδραιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίος σύμβουλος ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λαμβάνουν αυτή την πιστοποίηση.

Το SAP S/4HANA Public Cloud, μία σύγχρονη ERP λύση της SAP σε Public Cloud περιβάλλον, συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος, ευελιξία και καινοτομία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης SAP S/4HANA Public Cloud, περιλαμβάνουν:

Προδιαμορφωμένες βέλτιστες πρακτικές: Η πλατφόρμα διαθέτει τυποποιημένες, έτοιμες προς χρήση διαδικασίες, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης και περιορίζοντας τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

Συνεχής καινοτομία και αυτόματες αναβαθμίσεις: Η SAP παρέχει δύο αναβαθμίσεις ετησίως, ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως τεχνητή νοημοσύνη (AI), μηχανική μάθηση (ML), ρομποτική αυτοματοποίηση (RPA) και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης.

Πλήρως διαχειριζόμενη υποδομή: Η SAP αναλαμβάνει πλήρως τη λειτουργία, τη συντήρηση, τα αντίγραφα ασφαλείας, τις αναβαθμίσεις και τη διακυβέρνηση της υποδομής.

Επεκτασιμότητα και ευελιξία: Η cloud αρχιτεκτονική επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των πόρων ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, διατηρώντας τον πυρήνα της λύσης «καθαρό» από επεκτάσεις πηγαίου κώδικα. Παράλληλα, προσφέρει επεκτασιμότητα μέσω APIs και ενσωμάτωση με υφιστάμενα ή τρίτα συστήματα.

Γρήγορη υλοποίηση και άμεση απόδοση αξίας: Χάρη στο προδιαμορφωμένο μοντέλο της, η λύση υλοποιείται ταχύτερα σε σύγκριση με παραδοσιακά on-premise ERP συστήματα, προσφέροντας άμεση επιχειρησιακή αξία.

Ασφάλεια και συμμόρφωση παγκόσμιας κλάσης: Η πλατφόρμα ενσωματώνει κορυφαίες δυνατότητες ασφάλειας, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης και προηγμένα εργαλεία συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών σε ένα απολύτως ασφαλές cloud περιβάλλον.

«Η πιστοποίηση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας και επισφραγίζει τη δέσμευσή μας να τους παρέχουμε λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Ο συνδυασμός των προηγμένων εργαλείων της SAP, όπως το SAP S/4HANA Public Cloud, και της εμπειρίας των ομάδων της ΕΥ, εξασφαλίζει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για οργανισμούς που επιθυμούν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και το κόστος λειτουργίας», δήλωσε ο Νίκος Αγγούρης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής Υπηρεσιών SAP & Τεχνολογίας της EY Ελλάδος.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την πιστοποίηση που έλαβε η EY Ελλάδος, η οποία επεκτείνει και ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιταχύνουν το ψηφιακό ταξίδι τους», δήλωσε ο Ανδρέας Ξηρόκωστας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος SAP Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας, ενώ συμπλήρωσε: «Η ταχύτητα στην υλοποίηση και η ευελιξία που παρέχουν οι λύσεις SAP σε συνδυασμό με την εμπειρία της ΕΥ Ελλάδος θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους».

Με αυτή την πιστοποίηση, η EY ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητά της να προσφέρει εξειδικευμένες, cloud-first λύσεις ERP, συνδυάζοντας την τεχνολογική της εμπειρία, το παγκόσμιο δίκτυό της και τη στρατηγική της προσήλωση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

Η επέκταση της ήδη στρατηγικής συνεργασίας με τη SAP εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της EY να επενδύει στις τεχνολογίες του αύριο και να λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμβουλος για τον τεχνολογικό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των πελατών της. Με ισχυρή παρουσία στον χώρο του Cloud ERP, η EY συνεχίζει να καινοτομεί και να στηρίζει επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.