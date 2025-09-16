hyperloq:-Εξαψήφιος-τζίρος-στο-δ’-τρίμηνο,-διεθνής-επέκταση-και-παρουσία-σε-αεροδρόμια

Μία επίδοση που κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες startup τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Με μόλις ένα έτος και τρεις μήνες παρουσίας στην αγορά, η Hyperloq προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, καταγράφοντας ήδη εξαψήφιο κύκλο εργασιών κατά την είσοδο στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους και προβλέποντας πως η χρονιά θα κλείσει με τζίρο που θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,5 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια επίδοση που κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες startup τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η εντυπωσιακή αυτή πορεία συνοδεύεται από στρατηγικές συνεργασίες, όπως η πρόσφατη συνεργασία με τα καταστήματα WHSmith και Care4Bag, που εξασφαλίζει φυσική παρουσία στα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας. Τα Hyperloq GPS trackers διατίθενται πλέον σε βασικούς ταξιδιωτικούς κόμβους, προσφέροντας μια αξιόπιστη και άμεση λύση εντοπισμού στους ταξιδιώτες.

Ταυτόχρονα, η Hyperloq επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, προσφέροντας αποστολές σε 28 χώρες μέσω DHL Express, με σταθερή και χαμηλή χρέωση μεταφορικών. Ήδη καταγράφονται παραγγελίες από αγορές όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στοχεύεται περαιτέρω διείσδυση σε αυτές τις χώρες με το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης.

Η διεθνοποίηση της Hyperloq ενισχύεται και από το επερχόμενο πιλοτικό λανσάρισμα του παγκόσμιου e-commerce site, το οποίο θα εξυπηρετεί το διεθνές κοινό με προσαρμοσμένο περιεχόμενο, υποστήριξη και εμπειρία αγοράς.

Η Hyperloq, τονίζεται, αναπτύσσεται με σταθερά βήματα, επενδύοντας σε τεχνολογία, διανομή και εμπειρία χρήσης – με στόχο να φέρει τη σύγχρονη τεχνολογία εντοπισμού πιο κοντά σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε χώρα.