ob-streem:-Νέος-Διευθύνων-Σύμβουλος-ο-Αλέξανδρος-Καραφυλλίδης

Η OB Streem, ο επενδυτικός βραχίονας της HIG Capital για τα Logistics στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κύριο Αλέξανδρο Καραφυλλίδη, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο κύριος Καραφυλλίδης αναλαμβάνει να οδηγήσει την OB Streem στη νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξης, καθώς και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής που θα τοποθετήσει την εταιρεία στην πρώτη γραμμή του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων και FMCG στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διατέλεσε κορυφαίο στέλεχος του Ομίλου Carlsberg για δεκατρία συναπτά έτη, CEO της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και στέλεχος στη Coca-Cola HBC. Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, ως Αντιπρόεδρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βαλτικών χωρών καθώς και ως Managing Director Export & License του Ομίλου Carlsberg, με έδρα την Κοπεγχάγη, επιστρέφει στην Ελλάδα.

Ο κ. Καραφυλλίδης δήλωσε σχετικά: ​«Αναλαμβάνω τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου με ενθουσιασμό και τη δέσμευση να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη της OB Streem στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προτεραιότητά μας είναι η καινοτομία, η εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και η δημιουργία μιας δυνατής ομάδας που θα οδηγεί τις εξελίξεις και θα ανταποκρίνεται με ευελιξία στις προκλήσεις της αγοράς. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της OB Streem ως σημείο αναφοράς για τα logistics και τις μεταφορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για την OB Streem, καθώς, μετά και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ορφεύς Βεϊνόγλου, η εταιρεία καθίσταται πλέον ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με στρατηγική βάση στην Ελλάδα, παρουσία σε 10 χώρες και ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών συνεργασιών, η OB Streem εισέρχεται σε μια νέα μέρα ανάπτυξης, έτοιμη να αξιοποιήσει τη δυναμική του συνδυασμού εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου κεφαλαίου για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Ο κ. Θρασύβουλος Μακιός, ο οποίος διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην πορεία του Ομίλου, θα συνεχίσει να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε σχετική τοποθέτησή του, ανέφερε:

​«Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Αλέξανδρο Καραφυλλίδη σηματοδοτεί ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την OB Streem. Μετά από μια πορεία γεμάτη προκλήσεις και μεγάλες επιτυχίες, είμαι πεπεισμένος ότι η εμπειρία και το όραμά του θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη και τη δυναμική μας. Για μένα προσωπικά, αποτελεί τιμή να συνεχίζω να υπηρετώ τον Όμιλο ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζοντας τη νέα διοίκηση και την κοινή μας αποστολή: να τοποθετήσουμε την OB Streem στην κορυφή του κλάδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πέρα από αυτήν».