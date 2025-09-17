Βρετανία: Αμετάβλητος ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 3,8%

Αμετάβλητος στο 3,8% παρέμεινε ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη.

Αμετάβλητος στο 3,8% παρέμεινε ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,8% σε ετήσια βάση.

Ο δομικός πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων αλκοόλ – καπνού, επιβράδυνε στο 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, σημείωσε η ONS, με μικρές αυξήσεις να παρατηρούνται στα λαχανικά, τα τυριά και τα ψάρια.

«Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων ήταν ο κύριος παράγοντας πτωτικής πορείας αυτόν τον μήνα, με τις τιμές να αυξάνονται λιγότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, μετά τη μεγάλη αύξηση τον Ιούλιο που συνδέεται με τις καλοκαιρινές διακοπές», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτζνε.