Γκρίνια-στο-ΠΑΣΟΚ-μετά-την-προσχώρηση-Λοβέρδου-στη-ΝΔ

Μακριά από τον στόχο ενός κύματος αμφίπλευρης διεύρυνσης κινείται ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για την επαναπροσέγγιση του Κέντρου στην πορεία προς τις εκλογές.

Αν και πολλοί στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν αναμενόμενη εξέλιξη την ένταξη του κ. Λοβέρδου στην κυβερνητική παράταξη -θέλοντας έτσι και να υποβαθμίσουν το γεγονός ένταξής του στην κυβερνητική παράταξη- η αλήθεια είναι ότι αρκετά στελέχη του κόμματος αναζητούσαν επί ώρες την «γραμμή» απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που μέσω της αξιοποίησης του πρώην «πράσινου» υπουργού επιχειρεί να αναπτύξει γέφυρες προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Αντιθέτως η επιχείρηση της αμφίπλευρης διεύρυνσης από το ΠΑΣΟΚ, παρά κάποιες πρώτες δειλές κινήσεις φαίνεται ότι καθυστερεί. Από την περασμένη άνοιξη υπήρχαν σκέψεις για τη συγκρότηση Επιτροπής διεύρυνσης υπό το έμπειρο στέλεχος Κώστα Σκανδαλίδη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη συμβεί.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό του κόμματος, κάποιοι θεωρούν αναγκαία την άμεση προσέγγιση ψηφοφόρων του Κέντρου, όπου στοχεύει και η Νέα Δημοκρατία και άλλοι τάσσονται υπέρ ενός γενναίου ανοίγματος στο χώρο της κεντροαριστεράς και δη στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέποντας ότι η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό και δύσβατο το πολιτικό περιβάλλον.

Το Συνέδριο

Σε κάθε περίπτωση το γενικότερο στοίχημα της διεύρυνσης δεν έχει ακόμη περιγραφεί με επίσημο τρόπο, όμως ακούγεται έντονα ότι θα γίνει στο πλαίσιο του Συνεδρίου του κόμματος που είχε προαναγγελθεί από τις περσινές εσωκομματικές κάλπες αλλά παραμένει στις εκκρεμείς υποθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Νέες πληροφορίες λένε ότι το Συνέδριο προς αναζήτηση της κεντρικής πολιτικής «γραμμής» θα γίνει σύντομα, ίσως και μέσα στο Νοέμβριο- στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη δεν το διαψεύδουν, αλλά στελέχη του Πολιτικού Κέντρου (που συνεδριάζει όλο και λιγότερο) τονίζουν ότι ουδεμία αναφορά έγινε από τον κ. Ανδρουλάκη στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του, όπως από το βήμα της ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε για παράδειγμα για το πως «βλέπει» τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Η κουβέντα για το αν το ΠΑΣΟΚ από την προσπάθεια διεύρυνσης πρέπει να στραφεί προς το Κέντρο ή την Κεντροαριστερά φαίνεται πάντως ότι «ανάβει» και με αφορμή την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Η Χαριλάου Τρικούπη υψώνει διαχωριστικές γραμμές κάνοντας σφοδρές επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία, στον «στρατηγικό αντίπαλο», όμως κάποια πράσινα στελέχη επιμένουν ότι πρέπει να κλείσουν με τον πλέον καθαρό τρόπο ακόμη και οι «χαραμάδες» προς μία πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι «σύντροφοί» τους δεν θέλουν να ακούσουν για ενδεχόμενες συνεργασίες με δυνάμεις γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που φαίνεται στα περισσότερα γκάλοπ.

Όσον αφορά στις χθεσινές ανακοινώσεις της προσχώρησης στη Νέα Δημοκρατία του Ανδρέα Λοβέρδου και στελεχών από το κόμμα με το οποίο κατέβηκε στις ευρωεκλογές, από τους «Δημοκράτες», τα σχόλια από το ΠΑΣΟΚ ήταν δηκτικά και απαξιωτικά και είχαν τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», έλεγαν χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη και σημείωναν ότι: «Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Αιχμές από τον Δούκα

Με έμμεσες αιχμές προς τη Χαριλάου Τρικούπη τοποθετήθηκε με αφορμή το θέμα Λοβέρδου ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου άφησε να εννοηθεί ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακόμη διατυπώσει καθαρό πολιτικό λόγο προκειμένου να αποκρούσει εγκαίρως τις λογικές πρόσδεσης μετεκλογικά στις συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία.

Ήταν προφανώς ένα πρώτο «σήμα» προς το Νίκο Ανδρουλάκη εν’ όψει και του Συνεδρίου, όπου θα συζητηθούν αναλυτικά οι προτάσεις για τα διλήμματα των εκλογών. «Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ», επισημαίνει ο κ. Δούκας και προσθέτει ότι: «Το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική. Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη. Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.» Η χώρα – υπογραμμίζει τέλος ο Χάρης Δούκας- δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή. Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό.».