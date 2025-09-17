Δένδιας-για-Πίρι-Ρέις:-Δείτε-μια-φωτογραφία-του-και-θα-καταλάβετε-γιατί-δεν-συζητήθηκε-στο-ΚΥΣΕΑ

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργάνου.

«Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ» είπε με νόημα ο κ. Δένδιας.

Στο ΚΥΣΕΑ έγινε η παρουσίαση και της τέταρτης φρεγάτας. «Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς τέταρτη φρεγάτα. Είναι τέταρτη φρεγάτα Belharra Standard 2++» με αυξημένες δυνατότητες, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο.

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ δεν συζητήθηκε το Πίρι Ρέις, όσο η συσχέτιση της άσκησης ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με την προοπτική εξόδου του ωκεανογραφικού. Γι’ αυτό και ο κ. Δένδιας στις δηλώσεις στις κάμερες αποσυσχέτισε την κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων από την πιθανή δραστηριότητα του ωκεανογραφικού.

Συζήτηση έγινε για το μεταναστευτικό και κυρίως για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Κρήτη. Η κεντρική εκτίμηση παραμένει ότι οι δομές της Κρήτης θα έχουν αποφορτιστεί ως το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές των Σερρών και της Μαλακάσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θέλει να αξιολογήσει και τις επόμενες μέρες αν πίσω από την αύξηση των ροών τις τελευταίες μέρες υπήρξε σκοπιμότητα ή ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο.

Ως προς την προοπτική παράτασης του καθεστώτος αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11/10, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε συζήτηση . Όπως ειπώθηκε, δεν είναι θέμα του ΚΥΣΕΑ. Η απόφαση θα ληφθεί στη βάση των πραγματικών δεδομένων στο πεδίο. Αυτό που προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι η πλειοψηφία των όσων έρχονται είναι από το Σουδάν, συνεπώς έχουν ισχυρό προσφυγικό προφίλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της συνεδρίασης ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τάχθηκε υπέρ της ακόμα πιο ενεργητικής αποτροπής στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη για το ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.