ΕΕ:-Στρατηγική-προσέγγιση-της-Ινδίας-εν-μέσω-γεωπολιτικών-προκλήσεων

Η ΕΕ θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας — την ίδια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πιέζει να επιβάλει δασμούς στο Νέα Δελχί για τη στήριξή της στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των παγκόσμιων απειλών ασφαλείας, η άνοδος των γεωπολιτικών εντάσεων και η ταχεία τεχνολογική αλλαγή υπογραμμίζουν την ανάγκη για στενότερο διάλογο και συνεργασία ΕΕ–Ινδίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Προϋποθέσεις βάζουν οι Ευρωπαίοι, «κλείνοντας το μάτι» στον Τραμπ

Σε μια εμφανή προσπάθεια να κατευνάσει τον Τραμπ και όσους επικρίνουν τη στενότερη συνεργασία με έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της Ρωσίας, η Επιτροπή πρόσθεσε τον όρο ότι η Ινδία θα πρέπει να σταματήσει να βοηθά τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

«Είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ να περιοριστεί οποιαδήποτε διευκόλυνση του πολέμου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η δήλωση προσθέτει ότι οι Βρυξέλλες θα συνεργαστούν με την Ινδία σε όλες τις πτυχές της αντιμετώπισης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής επανεξαγωγής ευρωπαϊκών στρατιωτικών υλικών στη Ρωσία και της «παράκαμψης κυρώσεων, μεταξύ άλλων μέσω του σκιώδους στόλου της Ρωσίας και άλλων ενεργειακών μέτρων».

Την ίδια στιγμή, η Ινδία έστειλε 65 στρατιώτες να συμμετάσχουν στην ετήσια ρωσική στρατιωτική άσκηση Zapad το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου το Κρεμλίνο προσομοίωσε πυρηνική επίθεση εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Στην πρόσφατη επίσκεψή του σε σύνοδο κορυφής στην Κίνα, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι περπάτησε χέρι-χέρι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να προσεγγίσουν τον οικοδεσπότη, πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η προειδοποίηση της Κάγια Κάλας

«Η συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις, η αγορά πετρελαίου, όλα αυτά αποτελούν εμπόδια στη συνεργασία μας όταν μιλάμε για την εμβάθυνση των δεσμών», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες για τη Στρατηγική Ατζέντα ΕΕ–Ινδίας.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία, εχθρικές δυνάμεις θα καλύψουν αυτό το κενό. «Το ερώτημα είναι πάντα αν θα αφήσουμε αυτό το κενό να το καλύψει κάποιος άλλος ή αν θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε εμείς οι ίδιοι», είπε.

Στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων, η ΕΕ εξετάζει να στοχοποιήσει χώρες που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις — ανάμεσά τους και η Ινδία, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και άνθρακα. Η Ένωση έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε ένα διυλιστήριο στην Ινδία που ανήκει εν μέρει σε ρωσικά συμφέροντα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να εξάγει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δύσκολες οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Η ανακοίνωση καταδεικνύει ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον: από τη μια, θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία και να υπογράψουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία μέχρι το τέλος του έτους· από την άλλη, ελπίζουν να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις πέρα από τις ΗΠΑ και τον ολοένα πιο απρόβλεπτο Λευκό Οίκο.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι εύκολο για τις Βρυξέλλες να διατηρήσουν αξιοπιστία απέναντι στη Ρωσία, ενώ ενισχύουν τις οικονομικές σχέσεις με μια χώρα που έχει ιστορικούς και συνεχιζόμενους στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, μιλώντας ανώνυμα για κλειστές συζητήσεις, παραδέχτηκε ότι το Νέα Δελχί και οι Βρυξέλλες «έχουν διαφορές» όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν είναι όλα χαρούμενη μουσική, τραγούδια και χορός. Υπάρχει παραδοχή ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να γεφυρώσουμε το χάσμα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις κυρώσεις και «στο μέτωπο του πετρελαίου».

Παρά τις δυσκολίες, οι Βρυξέλλες υπολογίζουν στη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο για τη στρατηγική διαφοροποίησης. Η ανακοίνωση ακολούθησε την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ινδία στις αρχές του έτους, όπου τη συνόδευσε ολόκληρο το σώμα των επιτρόπων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, μίλησε για ακόμη μια φορά με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την Ινδία, κατά την τρίτη του επίσκεψη στη χώρα φέτος. Επανέλαβε ότι οι εμπορικές συνομιλίες θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2025.

Με πληροφορίες από POLITICO