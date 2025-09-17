Close Menu
    Wednesday, September 17

    Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου: Αντλήθηκαν 250 εκατ. – Στο 3,26% το επιτόκιο

    Οικονομία
    Στο 3,26% (έναντι 3,24%  στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία) διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (17 Σεπτεμβρίου 2025) επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

    Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

    Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

    Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

    - ΟΔΔΗΧ

