Ηλεκτρονική-τιμολόγηση:-Οι-υποχρεώσεις-και-τα-«μπόνους»-για-όσους-ξεκινήσουν-νωρίς

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος έκδοσης τιμολογίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με στόχο των περιορισμό της φοροδιαφυγής, από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Μέσω του νέου συστήματος οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο πάροχο, ο οποίος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και θα το διαβιβάζει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον παραλήπτη και στο MYDATA της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα αποκτά άμεση εικόνα του κύκλου συναλλαγών και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου από την ημεδαπή επιχείρηση στην περίπτωση συναλλαγών μεεπιχειρήσεις της αλλοδαπής (εντός ΕΕ ή τρίτων χωρών).

Μεταβατικό διάστημα

Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία:

Α΄Περίοδος- Μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για το φορολογικό έτος 2023

· 2/2/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

· 2/2 – 31/3/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της Εφαρμογής timologio και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του συγκεκριμένου τριμήνου.

Β’ Περίοδος : υπόλοιπες επιχειρήσεις

· 1/10 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

· 1/10 – 31/12 : Χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής.

Όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το νέο σύστημα πριν αυτό καταστεί υποχρεωτικό δηλαδή έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 για την πρώτη περίοδο και έως τις 3 Αυγούστου 2026 για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, απολαμβάνουν:

· πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς,

· 100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες έκδοσης.

Για την ΑΑΔΕ, το νέο σύστημα αποτελεί «εργαλείο» για την προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και Ε3, τη μείωση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την καλύτερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος.

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της οικονομίας και αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

· Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

· Σημαντική διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, χάρη στην απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3.

· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μείωση του διαχειριστικού κόστους (κόστος έκδοσης, αποστολής & αποθήκευσης τιμολογίων, μείωση απωλειών τιμολογίων, λάθη χειροκίνητης καταχώρισης, διενέξεις με αντισυμβαλλόμενους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Timologio B2G

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ διαθέσιμη είναι πλέον στους προμηθευτές του Δημοσίου (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) η νέα εφαρμογή timologio B2G, που επιτρέπει την υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις κι άλλες δαπάνες.

Με την παροχή της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω της νέας εφαρμογής ολοκληρώνεται η μετάβαση στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο η οποία είναι πλέον υποχρεωτική για όλες τις προμήθειες.

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι προμηθευτές του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα τελικής έκδοσης και αποστολής προς τις Αναθέτουσες Αρχές έγκυρων ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Δημόσιων Συμβάσεων. Επίσης, δίνει στον προμηθευτή τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης επεξεργασίας του τιμολογίου μέχρι την τελική πληρωμή, ενώ μπορεί να ενημερωθεί για τυχόν αίτημα διόρθωσης ή απόρριψη από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.

Μέσω της νέας εφαρμογής, ο επιχειρηματίας μπορεί να πληρωθεί ταχύτερα από το Δημόσιο, απλοποιούνται οι διαδικασίες ενώ καθίσταται ευκολότερη η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.