ΗΠΑ – Βρετανία: H επίσκεψη Τραμπ σφραγίζεται με τεχνολογικό mega deal 42 δισ. δολ.

Σε μία τεχνολογική συμφωνία μαμούθ προχώρησαν η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και την πυρηνική ενέργεια, με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με επικεφαλής τη Microsoft να δεσμεύονται να επενδύσουν 31 δισεκατομμύρια λίρες (42 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» ( “Tech Prosperity Deal”) αποτελεί μέρος της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, με οικοδεσπότες τον Βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια.

Η Βρετανία δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, την επέκταση των δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και την απλοποίηση των πυρηνικών έργων. Πρόσθεσε ότι θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την ενεργειακή ασφάλεια και στις δύο χώρες, όπως επισημαίνει το Reuters. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να προσφέρει ανάπτυξη και ασφάλεια. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις δραστηριότητές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται υπό την πίεση να αντιστρέψει την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, θέλει τώρα να παρουσιάσει τη Βρετανία ως προορισμό για επενδύσεις λόγω των ήπιων ελεγκτικών αρχών που προτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε αντίθεση με την πιο παρεμβατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει τους ευρωπαϊκούς νόμους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους ψηφιακούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Βρετανία, ωστόσο δεν αποτέλεσαν μέρος των συζητήσεων για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, η εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia, δήλωσε ότι θα αναπτύξει 120.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών σε όλη τη Βρετανία, η μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει την ανάπτυξη έως και 60.000 τσιπ Grace Blackwell Ultra με την βρετανική Nscale, η οποία θα συνεργαστεί με την OpenAI στο βρετανικό σκέλος του γιγαντιαίου έργου Stargate της αμερικανικής εταιρείας και θα συνεργαστεί με τη Microsoft για τη δημιουργία του μεγαλύτερου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης της Βρετανίας.

Η Microsoft δήλωσε ότι θα επενδύσει συνολικά 22 δισεκατομμύρια λίρες για την επέκταση των υποδομών cloud και AI, καθώς και στον υπερυπολογιστή, ο οποίος θα βρίσκεται στο Λάφτον, στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Η Google με τη σειρά της ανακοίνωσε μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κέντρου δεδομένων στο Γουόλθαμ Κρος, βόρεια του Λονδίνου, και συνεχιζόμενης υποστήριξης για την έρευνα AI μέσω του έργου DeepMind.

Η εταιρεία cloud computing CoreWeave, δήλωσε ότι θα επενδύσει 1,5 δισ. λίρες για να χρηματοδοτήσει data center σε συνεργασία με τη σκωτσέζικη εταιρεία DataVita, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες.

Άλλες εταιρείες που ανακοίνωσαν δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την Salesforce, την Scale AI, την BlackRock, την Oracle, την Amazon Web Services και την AI Pathfinder, με επενδύσεις που κυμαίνονται από εκατοντάδες εκατομμύρια έως αρκετά δισεκατομμύρια λίρες.