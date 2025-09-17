Ηχηρή παραίτηση στην Ben & Jerry’s – «Πόλεμος» για τον κοινωνικό ακτιβισμό

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία μετά από 47 χρόνια δηλώνοντας την αντίθεσή του στην πολιτική της μητρικής εταιρείας Unilever όσον αφορά τον κοινωνικό ακτιβισμό.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ben & Jerry’s δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο και τους πιθανούς επενδυτές, ζητώντας την «απελευθέρωσή» της από την ιδιοκτησία της, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στην «αποστολή κοινωνικής δικαιοσύνης» της.

Σε επιστολή παραίτησής του, ο Γκρίνφιλντ ανέφερε ότι η Ben & Jerry’sέχασε την ανεξαρτησία της αφότου η Unilever σταμάτησε τον κοινωνικό της ακτιβισμό. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί πλέον «με καθαρή συνείδηση» να συνεχίσει να εργάζεται σε μια επιχείρηση που έχει φιμωθεί από την Unilever, παρά τα όσα προβλέπονταν στη συμφωνία συγχώνευσης πριν από 25 χρόνια που προστάτευε την κοινωνική αποστολή του brand.

Η αποχώρηση του Γκρίνφιλντ είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μια διαμάχη που ξεκίνησε το 2021, όταν η Ben & Jerry’s ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε να πουλάει παγωτό στους ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Από την ίδρυσή της το 1978, η Ben & Jerry’s είναι γνωστή για τη δημόσια στάση της απέναντι σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, υποστηρίζοντας συχνά εκστρατείες για θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και η κλιματική αλλαγή.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Ben & Jerry’s δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντέιβιντ Στίβερ, απολύθηκε από την Unilever. Ο ισχυρισμός ήταν μέρος μιας υπόθεσης που έφτασε σε αμερικανικό δικαστήριο από την Ben & Jerry’s, η οποία ανέφερε ότι η Unilever παραβίασε τη συμφωνία συγχώνευσης προσπαθώντας να φιμώσει την «κοινωνική της αποστολή».

Ένα μήνα νωρίτερα η Ben & Jerry’s κατηγόρησε την Unilever ότι ζήτησε από την εταιρεία να σταματήσει να επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Μάιο, ο επίσης συνιδρυτή της Ben & Jerry’s Μπεν Κοέν συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Γερουσία των ΗΠΑ για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα. Οι διαδηλωτές διέκοψαν την ακρόαση ενώ κατέθετε ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.