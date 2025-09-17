Η Ελλάδα ως στρατηγική πύλη επενδύσεων – Η αφήγηση Στουρνάρα και τα αδύνατα σημεία της

Η πρόσφατη ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στο Athens International Investment Summit, παρουσίασε μια φιλόδοξη αφήγηση: η Ελλάδα ως σταθερή, βιώσιμη και μετασχηματιζόμενη οικονομία, ικανή να λειτουργήσει ως «στρατηγική πύλη» για επενδύσεις στην περιοχή. Το αφήγημα είχε σαφή στόχο: να πείσει ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω την κρίση και μπορεί πλέον να σταθεί στο διεθνές οικονομικό στερέωμα με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, πίσω από το θετικό πλαίσιο, αναδείχθηκαν και ορισμένα κενά που καθιστούν την αισιοδοξία του διοικητή περισσότερο ευχή παρά βεβαιότητα.

Ο κ. Στουρνάρας επέμεινε στην εικόνα της σταθερότητας: πρωτογενή πλεονάσματα, μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενίσχυση των τραπεζών και ευρύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικές αναταράξεις. Στοιχεία που ασφαλώς βελτιώνουν την επενδυτική ψυχολογία και υποστηρίζουν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον «ευάλωτο κρίκο» της Ευρωζώνης.

Η αναφορά στην ανθεκτικότητα απέναντι σε γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις είχε στόχο να τονίσει ότι η χώρα κινείται εντός ενός πλαισίου δημοσιονομικής πειθαρχίας, με σαφή προσανατολισμό στις αγορές. Ωστόσο, η εμμονή σε αυτή την πλευρά της εικόνας δημιούργησε την αίσθηση ότι ο διοικητής επιλέγει να αποσιωπήσει τις πιο δύσκολες πτυχές της πραγματικότητας.

Υπερβολική βεβαιότητα για τη σταθερότητα

Η παρουσίαση της Ελλάδας ως υπόδειγμα σταθερότητας δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται σε εύθραυστες ισορροπίες: χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, δημογραφική συρρίκνωση, διαρθρωτικές αδυναμίες στη δικαιοσύνη και στη δημόσια διοίκηση. Αυτά τα στοιχεία αναφέρθηκαν μεν, αλλά περισσότερο ως δευτερεύουσες παρατηρήσεις παρά ως κεντρικές προκλήσεις.

Η αίσθηση που έμεινε είναι ότι ο διοικητής προσπάθησε να υποβαθμίσει τα ρίσκα, εστιάζοντας κυρίως στα θετικά. Όμως, για τους διεθνείς επενδυτές, η υπερβολική αισιοδοξία μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα: να θεωρηθεί ότι η χώρα δεν έχει πλήρη συναίσθηση των εσωτερικών της προβλημάτων.

Αποσιώπηση της κοινωνικής διάστασης

Ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της ομιλίας ήταν η σχεδόν επιφανειακή αναφορά στις κοινωνικές ανισότητες. Ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για «προσιτή στέγη», «δημογραφικές πιέσεις» και «κοινωνική συνοχή», χωρίς όμως να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα ή προτάσεις.

Η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάστηκε ως αυτοσκοπός, με την κοινωνική διάσταση να παραμένει στη σκιά. Αυτό δημιουργεί ένα κενό, καθώς η βιωσιμότητα της ανάπτυξης κρίνεται όχι μόνο από τους δείκτες χρέους ή επενδύσεων, αλλά και από το πώς κατανέμονται τα οφέλη. Στη χώρα που βίωσε βαθιά ύφεση και παρατεταμένη λιτότητα, η αποσιώπηση της κοινωνικής πραγματικότητας αποδυναμώνει την αξιοπιστία της αφήγησης.

Χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα

Ένα ακόμη κεντρικό πρόβλημα είναι η έλλειψη συγκεκριμένων οροσήμων. Ο διοικητής μίλησε για ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας, αναβάθμισης της εκπαίδευσης και ταχύτερης δικαιοσύνης. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία προτροπή σε μετρήσιμα χρονοδιαγράμματα.

Χωρίς σαφές πλάνο υλοποίησης, οι διακηρύξεις κινδυνεύουν να εκληφθούν ως γενικόλογες προτροπές. Για τις αγορές και τους επενδυτές, η διαφορά μεταξύ «θα βελτιώσουμε» και «θα επιτύχουμε αύξηση παραγωγικότητας 5% σε τρία χρόνια» είναι καθοριστική. Η απουσία συγκεκριμένων προτροπών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν η πολιτική και διοικητική μηχανή της χώρας μπορεί πράγματι να παραδώσει αποτελέσματα.

Υποβάθμιση των εσωτερικών κινδύνων

Στην ομιλία έγινε εκτενής αναφορά σε εξωτερικές απειλές: τον διεθνή προστατευτισμό, την κλιματική αλλαγή, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Αυτή η διάσταση είναι ασφαλώς υπαρκτή, αλλά η σχετική έμφαση επισκίασε τους εγχώριους κινδύνους: τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, τη γραφειοκρατία, την αστάθεια του φορολογικού πλαισίου, τη χαμηλή αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης.

Οι παράγοντες αυτοί είναι εξίσου κρίσιμοι για τους επενδυτές και μάλιστα πιο άμεσοι, αφού καθορίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα επιχειρήσουν. Η σχεδόν προσχηματική τους αναφορά γεννά την εντύπωση ότι η κεντρική τράπεζα προτιμά να τους υποβαθμίζει παρά να τους αντιμετωπίζει κατά μέτωπο.

Θολή εικόνα για τη φορολογική πολιτική

Ο διοικητής έκανε λόγο για την ανάγκη ενός πιο προοδευτικού φορολογικού συστήματος και μείωσης των διοικητικών βαρών. Ωστόσο, οι αναφορές του έμειναν σε επίπεδο αρχών, χωρίς καμία συγκεκριμενοποίηση. Ποιες κατηγορίες φόρων πρέπει να αλλάξουν; Πώς θα επιτευχθεί η προοδευτικότητα χωρίς να υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα; Ποιες φοροελαφρύνσεις ή μεταρρυθμίσεις εξετάζονται;

Η απουσία απαντήσεων δίνει την εικόνα μιας θολής στρατηγικής που δύσκολα μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Οι επενδυτές δεν αρκούνται σε γενικόλογες διακηρύξεις· ζητούν προβλέψιμο και σταθερό πλαίσιο.

Η ανάγκη για μετρήσιμα βήματα

Η ομιλία έκλεισε με την έμφαση στη μεταμόρφωση της Ελλάδας σε «στρατηγική πύλη επενδύσεων». Η φράση είναι ελκυστική, αλλά παραμένει περισσότερο σύνθημα παρά σχέδιο. Για να αποκτήσει περιεχόμενο, απαιτούνται μετρήσιμα βήματα:

Συγκεκριμένοι στόχοι αύξησης της παραγωγικότητας.

Χρονοδιάγραμμα για τη μείωση των τιμών στη στέγη.

Σαφές πλάνο για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Δείκτες για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Χωρίς αυτά, η αφήγηση κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στην επικοινωνιακή της διάσταση.

Συμπέρασμα: Μια ισχυρή αφήγηση, αλλά με κενά αξιοπιστίας

Η ομιλία Στουρνάρα πέτυχε τον επικοινωνιακό της στόχο: να παρουσιάσει την Ελλάδα ως αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Το αφήγημα της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας ενισχύει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και βοηθά να απομακρυνθεί το στίγμα της κρίσης.

Ωστόσο, τα αδύνατα σημεία ήταν εμφανή: υπερβολική αισιοδοξία για τη σταθερότητα, αποσιώπηση κοινωνικών διαστάσεων, έλλειψη σαφών χρονοδιαγραμμάτων, υποβάθμιση εσωτερικών κινδύνων και ασάφεια στη φορολογική στρατηγική. Αυτές οι αδυναμίες υπονομεύουν την αξιοπιστία του αφηγήματος και αφήνουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα.

Εάν η χώρα θέλει πράγματι να γίνει στρατηγική πύλη επενδύσεων, χρειάζεται περισσότερα από μια εύηχη ομιλία: απαιτούνται δεσμεύσεις, συγκεκριμένα μέτρα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Χωρίς αυτά, ο κίνδυνος είναι η φιλοδοξία να παραμείνει ρητορική, ενώ η πραγματικότητα θα εξακολουθεί να δοκιμάζει την αντοχή της οικονομίας και της κοινωνίας.