Η-Ολλανδία-σχεδιάζει-να-αυξήσει-τους-φόρους-στα-αεροπορικά-εισιτήρια-από-το-2026

Προβληματισμός επικρατεί σε ομάδες καταναλωτών αλλά και σε αεροπορικές εταιρείες από τον σχεδιασμό της ολλανδικής κυβέρνησης να αυξήσει τους φόρους στα αεροπορικά εισιτήρια από το 2026.

Οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι η αύξηση των φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ολλανδία θα μπορούσε να αναγκάσει τους ταξιδιώτες να πετούν από ξένα αεροδρόμια Από την πλευρά τους οι ομάδες καταναλωτών που έχουν καταδικάσει την κίνηση, λένε ότι αυτό θα καταστήσει τις πτήσεις απρόσιτες για πολλούς ταξιδιώτες.

Οι φόροι στις αεροπορικές πτήσης στην Ολλανδία είναι ήδη από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και πολλοί θεωρούν ότι η αύξηση θα εμποδίσει τις προσπάθειες για πιο βιώσιμες πτήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον φόρο επιβατών αεροπορικών μεταφορών κατά 2,9%. Ο ισχύων συντελεστής των 29,40 ευρώ θα αυξηθεί επομένως στα 30,25 ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της ANVR (Βασιλική Ολλανδική Αρχή Αεροπορικής Κυκλοφορίας).

Η απερχόμενη κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τον φόρο πτήσεων στις μακρινές διαδρομές έως το 2027. Πρόκειται για μια κίνηση, όπως αναφέρει, που θα δημιουργήσει επιπλέον έσοδα 248 εκατομμυρίων ευρώ. Για τους ταξιδιώτες, ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση 50 έως 70 ευρώ ανά εισιτήριο ή και περισσότερο, ανάλογα με την τελικό προορισμό.Η κυβέρνηση λέει ότι θα χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων για να καταστήσει την αεροπορία πιο βιώσιμη και να μειώσει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

Σε αντίθεση αεροπορικές, αερολιμενικές και καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι ο πρόσθετος φόρος θα καταστρέψει τον αεροπορικό τομέα στην Ολλανδία, θα αποδυναμώσει τον ρόλο της χώρας ως ταξιδιωτικού κόμβου, θα υπονομεύσει τη συνδεσιμότητα και θα ταλαιπωρήσει τους επιβάτες.

Θα εμποδίσει επίσης τις επενδύσεις στην απαλλαγή από τον άνθρακα των αερομεταφορών, λένε.

Οι αυξήσεις στα τέλη πτήσης αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να διασχίσουν τα σύνορα σε γειτονικές χώρες για πιο προσιτά αεροπορικά εισιτήρια, σύμφωνα με την ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι το 74% των Ολλανδών θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναχωρούν από το Βέλγιο ή τη Γερμανία πιο συχνά εάν η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων αυξηθεί περαιτέρω λόγω του νέου φόρου.

Εάν εισαχθεί φόρος πτήσης σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων το 2027, η διαφορά τιμής μεταξύ αναχώρησης από την Ολλανδία ή άλλη χώρα θα είναι ακόμη πιο έντονη.

Μια οικογένεια με δύο παιδιά πληρώνει ήδη 120 ευρώ σε φόρο πτήσης ανά ταξίδι, σύμφωνα με την KLM. Στο Βέλγιο, ο μέγιστος φόρος πτήσης ανά εισιτήριο είναι 10 ευρώ, η Σουηδία καταργεί τον φόρο πτήσης και η Γερμανία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αναιρέσει την πρόσφατη αύξησή του. Σύντομα, ωστόσο, μια ολλανδική τετραμελής οικογένεια θα πληρώνει 200 ​​ευρώ σε φόρο για μια πτήση προς Ελλάδα ή Τουρκία.