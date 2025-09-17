Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, September 17

    Η BofA σύμβουλος στην εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia

    Επιχειρήσεις
    Η-bofa-σύμβουλος-στην-εξαγορά-του-70%-της-hsbc-Μάλτας-από-την-credia
    Η BofA σύμβουλος στην εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia

    Χθες (16/9), ανακοινώθηκε ότι η CrediaBank συμφώνησε να αποκτήσει το περίπου 70% της HSBC Malta, που ανήκει στην HSBC Continental Europe, έναντι €200 εκατ. Η Bank of America ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής τράπεζας, η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Bank of America σε σύνθετες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο (FIG) και αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού Investment Banking franchise της.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com