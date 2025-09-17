Η-bofa-σύμβουλος-στην-εξαγορά-του-70%-της-hsbc-Μάλτας-από-την-credia

Χθες (16/9), ανακοινώθηκε ότι η CrediaBank συμφώνησε να αποκτήσει το περίπου 70% της HSBC Malta, που ανήκει στην HSBC Continental Europe, έναντι €200 εκατ. Η Bank of America ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής τράπεζας, η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Bank of America σε σύνθετες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο (FIG) και αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού Investment Banking franchise της.