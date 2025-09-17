Η-freenow-χαιρετίζει-τη-δημιουργία-ψηφιακού-μητρώου-ειδικών-αδειών-ταξί

Την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου ειδικών αδειών ταξί, καλωσορίζει η Freenow by Lyft, μια μεταρρύθμιση που όπως υποστηρίζει ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στον κλάδο των ταξί. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, που θα προσφέρει στους επιβάτες περισσότερη εμπιστοσύνη και στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί πιο δίκαιους όρους λειτουργίας, τονίζει.

Η εταιρεία είχε εξαρχής τεθεί υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού και θεωρεί ότι η εφαρμογή του θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του κλάδου, θέτοντας ξεκάθαρους κανόνες για όλους.

Παράλληλα, η Freenow υπογραμμίζει ότι απαιτείται ανάλογη μεταρρύθμιση και στον χώρο των ψηφιακών εφαρμογών μετακίνησης. Σήμερα, το πλαίσιο που προβλέπεται στον Ν. 4530/2018 παραμένει ανεφάρμοστο, δημιουργώντας ασάφεια ως προς τους κανόνες που διέπουν τις πλατφόρμες μετακίνησης. Αυτό αφήνει περιθώριο για αθέμιτο ανταγωνισμό. Η πλήρης εφαρμογή, η αποσαφήνιση ή ακόμη και η αλλαγή του νόμου, με ξεκάθαρους και πρακτικούς κανόνες, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα διασφαλίσει πιο αξιόπιστες υπηρεσίες μετακίνησης για όλους –ταξί, εφαρμογές, επαγγελματίες οδηγούς ταξί και επιβάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άσπα Τοπαλίδου, γενική διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, αναφέρει: «Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου ειδικών αδειών ταξί αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που αποτελεί βήμα προόδου για έναν πιο σύγχρονο, διαφανή και δίκαιο κλάδο. Ως Freenow, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την εμπιστοσύνη επιβατών και οδηγών, ενώ ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσει και ανάλογη ρύθμιση για τις ψηφιακές εφαρμογές μετακίνησης. Ξεκάθαροι κανόνες για όλους σημαίνει ίσοι όροι ανταγωνισμού και βελτιωμένες υπηρεσίες για το κοινό και τους επαγγελματίες του κλάδου».

Η Freenow θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και όλους τους κλαδικούς φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων των συνεργαζόμενων οδηγών και την αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης για κάθε πολίτη και επισκέπτη της χώρας μας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η Freenow έχει κάνει μια ξεκάθαρη και συνειδητή στρατηγική επιλογή να είναι μέρος των κοινωνιών στις οποίες λειτουργεί. Από επιλογή, διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, καταβάλει φόρους και ΦΠΑ στην Ελλάδα, έχει 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά και απασχολεί περισσότερους από 70 εργαζομένους στη χώρα μας.

Κλείνοντας, η Άσπα Τοπαλίδου προσθέτει: «Πιστεύουμε σε βιώσιμες κοινωνίες, όπου καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και θεωρούμε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να έχει τους δικούς της κανόνες. Οφείλουμε να υπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο και να αναλαμβάνουμε το αντίστοιχο κόστος –ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πληρώνουμε περισσότερους φόρους σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή χάνουμε συνεργαζόμενους οδηγούς που προτιμούν ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας. Ωστόσο, το κάνουμε ως ενεργοί πολίτες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε».