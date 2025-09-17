Λουίς-ντε-Γκίντος:-Ανοικτές-όλες-οι-επιλογές-για-τα-επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την πολιτική της για τα επιτόκια εάν αλλάξει η οικονομική κατάσταση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές», δήλωσε ο Ισπανός αξιωματούχος στην εφημερίδα Die Welt.

«Εάν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε τη στάση μας αναλόγως. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα συμβεί τους επόμενους έξι μήνες, θα πρέπει να τον προσλάβουμε αμέσως» πρόσθεσε ο ίδιος.

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται κοντά στον στόχο και την οικονομία μέχρι στιγμής να παρουσιάζεται ανθεκτική παρά τις προκλήσεις, η ΕΚΤ διατήρησε την περασμένη εβδομάδα σταθερά τα επιτόκια για δεύτερη συνεδρίαση.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές δεν προβλέπουν περαιτέρω κινήσεις, σύμφωνα με το -.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα»

Ο κ. Γκίντος δήλωσε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές «δεν κάνουν πάντα λάθος – αλλά δεν έχουν πάντα και δίκιο».

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα», είπε και πρόσθεσε: «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με μεταβλητότητα. Μια κεντρική τράπεζα, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι ασταθής. Γι’ αυτό πρέπει να ενεργούμε με προσοχή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε».