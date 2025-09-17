Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκτη σερί χρονιά ζημίας, προβλέπει και μείωση εσόδων – Βουτιά 5% της μετοχής

Όλα μαύρα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Δεν φτάνει που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στο γήπεδο, η βρετανική ομάδα βλέπει και τα οικονομικά της να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

Όλα μαύρα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Δεν φτάνει που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στο γήπεδο, η βρετανική ομάδα βλέπει και τα οικονομικά της να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

O ποδοσφαιρικός σύλλογος ανακοίνωσε καθαρή ζημία για έκτη συνεχόμενη χρονιά την Τετάρτη ενώ προέβλεψε χαμηλότερα έσοδα για το τρέχον οικονομικό έτος, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες του ποδοσφαιρικού συλλόγου, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι 20 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Premier League ανακοίνωσε ζημία 33 εκατ. λιρών (45 εκατ. δολάρια) για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου, μια βελτίωση σε σχέση με το έλλειμμα των 113,2 εκατομμυρίων λιρών του προηγούμενου έτους.

Σε αυτό συνέβαλαν τα δραστικά μέτρα περικοπής των δαπανών που πήρε η ομάδα για την ενίσχυση των οικονομικών μετά από αρκετά χρόνια υποαπόδοσης τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η Πρέμιερ Λιγκ «χαρίζει» 1,15 δισ. ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι

Ο σύλλογος δήλωσε ότι αναμένει έσοδα μεταξύ 640 εκατομμυρίων λιρών και 660 εκατομμυρίων λιρών για το οικονομικό έτος 2026, σε σύγκριση με 666,5 εκατομμύρια λίρες της προηγούμενης πρόβλεψης για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Η μετοχή της ομάδας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, υποχωρεί προσυνεδριακά πάνω από 5%.

Η Premier League έχει τα τελευταία χρόνια αυστηροποιήσει τους κανονισμούς δαπανών των συλλόγων βάσει των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (PSR), οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να εξισορροπήσουν τους όρους ανταγωνισμού και να περιορίσουν τις υπερβολικές δαπάνες των πλούσιων ιδιοκτητών.

Οι ξεχωριστές business της Τότεναμ: Πώς οι 0 εγχώριοι τίτλοι «χαρίζουν» χρυσάφι στους Λονδρέζους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταγράψει ζημίες περίπου 175 εκατομμυρίων λιρών από το οικονομικό έτος 2023.

Ο PSR περιορίζει τις ζημίες στα 105 εκατομμύρια λίρες σε μια τριετία, αν και οι επενδύσεις σε υποδομές, ακαδημίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και γυναικείο ποδόσφαιρο επιτρέπονται ως εκπτώσεις.

Ο σύλλογος δήλωσε ότι συμμορφώνεται με τον PSR και τον Οικονομικό Κανονισμό της UEFA.

Ο ιδιοκτήτης μειοψηφίας, Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος κατέχει περίπου το 29% του συλλόγου και επιβλέπει τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, έχει εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης κόστους, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων προσωπικού, υψηλότερων τιμών εισιτηρίων και κατάργησης των δωρεάν γευμάτων στα κυλικεία του προσωπικού.

Ωστόσο, η απουσία του συλλόγου από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν θα μειώσει τα έσοδα από τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, θα βλάψει τη ταμειακή ροή και θα επιβαρύνει τον ισολογισμό, εντείνοντας την οικονομική πίεση και τροφοδοτώντας την κριτική από τους οπαδούς.

Στο γήπεδο, το κάκιστο ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στη νέα σεζόν της Premier League – μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες – έχει αφήσει τους οπαδούς απογοητευμένους παρά τη θερινή δαπάνη περίπου 230 εκατομμυρίων λιρών για νέους επιθετικούς παίκτες.