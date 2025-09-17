«Μαζεμένα»-τα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-πριν-τη-μείωση-επιτοκίων-από-τη-fed

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν ανοδικά την Τετάρτη (17/9), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν μείωση των επιτοκίων της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται με οριακή 0,10%, με τους περισσότερους κλάδους σε θετικό έδαφος.

Μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηρίων, ο δείκτης DAX της Γερμανίας έχει άνοδο 0,5%, ενώ ο CAC είναι στο +0,13%. Ανάλογα κέρδη και στο Λονδίνο.

Ασία

Νωρίτερα, στην Ασία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,15%, κινούμενος κάτω από το ιστορικό υψηλό των 45.055 μονάδων.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε κατά 0,29% υψηλότερα, παραμένοντας κοντά σε υψηλά δεκαετίας.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI είχε απώλειες 1,02%, υποχωρώντας μετά από έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις ιστορικών υψηλών.

Την πιο μεγάλη άνοδο είχε ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με +1,71%, στηριζόμενος στα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου.