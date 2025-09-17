Close Menu
    Αγορές
    «Μαζεμένα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν τη μείωση επιτοκίων από τη Fed
    Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν ανοδικά την Τετάρτη (17/9), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν μείωση των επιτοκίων της Fed.

    Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται με οριακή 0,10%, με τους περισσότερους κλάδους σε θετικό έδαφος.

    Μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηρίων, ο δείκτης DAX της Γερμανίας έχει άνοδο 0,5%, ενώ ο CAC είναι στο +0,13%. Ανάλογα κέρδη και στο Λονδίνο.

    Ασία

    Νωρίτερα,  στην Ασία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,15%, κινούμενος κάτω από το ιστορικό υψηλό των 45.055 μονάδων.

    Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε κατά 0,29% υψηλότερα, παραμένοντας κοντά σε υψηλά δεκαετίας.

    Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI είχε απώλειες 1,02%, υποχωρώντας μετά από έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις ιστορικών υψηλών. 

    Την πιο μεγάλη άνοδο είχε ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με +1,71%, στηριζόμενος στα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου. 

