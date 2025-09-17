Μαρινάκης:-Διάλογος-με-την-Τουρκία-δεν-σημαίνει-ούτε-κατ’-ελάχιστον-υποχώρηση-σε-οτιδήποτε

Το μήνυμα ότι «διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε» έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης στη σκιά της παρουσίας του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο και της ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, πιστεύουν στο διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα, όμως, επισημαίνουμε κάθε φορά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο, σημαίνει ενδυνάμωση» είπε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οπως σημείωσε «η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, σε μια περίοδο που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα ναι πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει».

Όσον αφορά την κατάσταση στο μεταναστευτικό αφού εξήγησε ότι «το νομοθετικό πλαίσιο που έφερε στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το βασικό, ο νόμος, δηλαδή, ο οποίος ψηφίστηκε, που έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποδώσουν και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, η οποία στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της», τόνισε ότι «αν δει κανείς συνολικά τα στατιστικά στοιχεία, απέδωσε και με το παραπάνω, καθώς μειώθηκαν κατά 80% οι ροές νοτίως της Κρήτης, μετά την ψήφιση της τροπολογίας».

«Ως προς τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε, μια αυστηρή, χωρίς να το έχουμε κρύψει, αλλά δίκαιη και πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και του Διεθνούς Δικαίου πολική, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Θεωρούμε ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η χώρα μας, είναι τρία πράγματα: το ένα το κάνει με αρκετά μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, που είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και μια πολιτική, η οποία και σέβεται τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αυτήν την αίτηση και παίρνουν την απάντησή τους μέσα σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διαχωρίζει τον παράνομο εισβολέα, τον παράνομο μετανάστη, έναν που θέλει να εισβάλει παράνομα στη χώρα μας, από έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και ζητάει και δικαιούται άσυλο ή θέλει να ενταχθεί με τους κανόνες αυτής της χώρας, αυτόν τον διαχωρισμό οφείλουμε να τον κάνουμε. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα σύνορά μας και εδώ νομίζω ότι συγκριτικά με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και σε αντίθεση με το τι ισχυριζόταν η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, έχουμε δει αποτελέσματα, ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως στον Έβρο το 2020 και τώρα στην Κρήτη. Και το τρίτο είναι οι επιστροφές. Τώρα, πάνω απ’ όλα αυτά που είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι’ αυτό και εκεί επικεντρώθηκε και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στη Βουλή» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Πάνω απ’ όλα αυτά υπάρχει και το τι εκπέμπει η χώρα. Ένας από τους βασικούς λόγους που ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο και ακολουθείται αυτή η πολιτική, είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προς τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, ότι στην Ελλάδα, όταν εισβάλει κάποιος παράνομα, θα φυλακίζεται, εκτός αν επιστρέφει. Αυτό για εμάς είναι κορωνίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα που μπορεί να έρχεται κάποιος παράνομα, το ξανά λέω, και μετά από κάποια χρόνια να γίνεται νόμιμος, ενώ ήταν παράνομος ή για παράδειγμα να κάνει κατάχρηση αλλεπάλληλων αιτήσεων ασύλου, ούτως ώστε να παρατείνει αυτήν την παράνομη παραμονή. Φυλακή ή επιστροφή» κατέληξε για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.