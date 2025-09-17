Μείωση επιτοκίων 0,25% από Fed – «Σήμα» για ακόμη 2 εντός 2025

Επιβράδυνση στις θέσεις εργασίας. Άνοδος της (χαμηλής) ανεργίας. Ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά υψηλός. Στο 4-4,25% το εύρος των επιτοκίων.

Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της στο 2025 προχώρησε η Fed με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Το εύρος των επιτοκίων κυμαίνεται στο 4-4,25% (χαμηλό από τέλη 2022) ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, που «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του έτους.

Ο μόνος που διαφώνησε (11-1) ήταν το νέο μέλος με δικαίωμα ψήφου («εκλεκτός» και οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ), Στίβεν Μίραν που τάχθηκε υπέρ «ψαλιδίσματος» κατά 50 μονάδες βάσης. Το dot plot υπέδειξε μία μείωση επιτοκίων το 2026 (οι αγορές προβλέπουν 3) και ακόμη μία κίνηση το 2027, καθώς η Fed πλησιάζει το μακροπρόθεσμο ουδέτερο επιτόκιο του 3%.

«Η FOMC επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό στο 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή» τονίζεται στο σχετικό ανακοινωθέν ενώ προστίθεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη για διαφύλαξη της προσοχής με τους καθοδικούς κινδύνους σχετικά με την απασχόληση να έχουν αυξηθεί.

Παράλληλα, η FOMC διαμηνύει πως θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων ενώ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της μέγιστης απασχόλησης και στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Επίσης, δηλώνει έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της.

«Οι αξιολογήσεις της FOMC για την πορεία στο πεδίο της χάραξης των επόμενων βημάτων στο κόστος δανεισμού θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πιέσεις του πληθωρισμού και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις» επισημαίνεται.

Πέρα από τα διαρκή καλέσματα του Λευκού Οίκου μέχρι και για απομάκρυνση του Τζερόμ Πάουελ, το κλίμα στη Fed είναι διχασμένο και πολιτικά φορτισμένο μετά την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ. «Ναι» στη μείωση τω επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ψήφισε και η Λίζα Κουκ ελέω έντασης με Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως στις 30/7 για πρώτη φορά από το 1993, η απόφαση στη FOMC δεν ήταν ομόφωνη (αντιδράσεις από Μισέλ Μπάουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ).

Οι δείκτες στην αγορά εργασίας επιδεινώνονται, σημαίνοντας συναγερμό στη Fed, με τις προσλήψεις να μειώνονται ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει σημαντική άνοδος στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας. Αν και ο πληθωρισμός (CPI) παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, έχοντας υποχωρήσει ελαφρώς (2,9% τον Αύγουστο), ο PPI και οι υπόλοιπες βασικές μετρήσεις δείχνουν αποκλιμάκωση.