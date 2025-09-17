Μεγάλο-στοίχημα-η-διεθνής-επέκταση-για-την-aegean

Η Aegean Airlines ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με οικονομικές επιδόσεις που δείχνουν ανθεκτικότητα και στρατηγική ευελιξία, σε μια χρονιά που δεν έλειψαν οι αναταράξεις. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 4% (7,6 εκατ. επιβάτες) και η ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 5%, στα €787 εκατ., δείχνουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να πατάει σταθερά σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο αριθμός που τραβάει τα βλέμματα είναι η θεαματική βελτίωση στην τελική γραμμή: τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτοξεύτηκαν στα €47,9 εκατ., σχεδόν διπλάσια (+109%) από τα €22,9 εκατ. πέρυσι. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η θετική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που μείωσε το λειτουργικό κόστος, αλλά και η προσεκτική διαχείριση του δικτύου, με έμφαση στη χρήση περισσότερων αεροσκαφών της μεγαλύτερης έκδοσης A321neo.

Στο δεύτερο τρίμηνο, παρότι οι πτήσεις προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία “πάγωσαν” λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, η εταιρεία πέτυχε αύξηση επιβατικής κίνησης 2% και συντελεστή πληρότητας 81,4%. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €481 εκατ., με καθαρά κέρδη €54,5 εκατ., αυξημένα κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη ρευστότητα. Στα τέλη Ιουνίου, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €842 εκατ., υψηλότερα κατά €73 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2024, παρά τη διανομή μερίσματος €72 εκατ. τον Μάιο. Μάλιστα, το ποσό δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη χρηματοδοτική ευχέρεια.

Από επιχειρησιακής πλευράς, η Aegean προσέφερε 9,4 εκατ. θέσεις στο εξάμηνο (+5%), ενώ ο συνολικός αριθμός πτήσεων έφτασε τις 60.093 (+4%). Στα δυνατά χαρτιά της χρονιάς περιλαμβάνεται η ενίσχυση του στόλου με έξι νέα αεροσκάφη το 2025, τρία εκ των οποίων έχουν ήδη παραληφθεί. Επιπλέον, μέσα στην επόμενη διετία, η εταιρεία περιμένει να παραλάβει 26 Airbus A321neo μεγαλύτερης χωρητικότητας, ενώ από το 2026 ανοίγει νέο κεφάλαιο με την είσοδο των A321XLR/LR, που θα επιτρέψουν επέκταση σε πιο απομακρυσμένες αγορές, με πρώτη την Ινδία.

Η διοίκηση παραδέχεται ότι το περιβάλλον παραμένει έντονα ανταγωνιστικό, καθώς πολλές διεθνείς αεροπορικές αυξάνουν τη χωρητικότητα προς την Ελλάδα. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της Aegean βασίζεται στην ποιότητα υπηρεσιών και στη στρατηγική ανάπτυξης δικτύου. Το γεγονός ότι η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει υψηλές πληρότητες και να βελτιώσει κερδοφορία σε μια τόσο απαιτητική συγκυρία, αποδεικνύει τη δυναμική του μοντέλου της.

Με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 1,3x (από 1,6x το 2024), η Aegean εμφανίζεται χρηματοοικονομικά πιο ισχυρή και έτοιμη να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις. Αυτό δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην επόμενη φάση ανάπτυξης, όπου η διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος θα αποτελέσει κεντρικό στόχο. Σε γενικές γραμμές το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνει ότι η Aegean συνεχίζει να απογειώνεται μεθοδικά.

Διαγραμματικά η μετοχή μετά την ισχυρή ανοδική διάλυση της μακροπρόθεσμης γραμμής αντίστασης “W” στα €13,00 έχει βάλει ως επόμενο στόχο στο εβδομαδιαίο chart τιμών τα €16,00.

