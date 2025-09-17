Μεγαλύτερος-τζίρος-με-μικρότερα-κέρδη-για-market-in

Η MARKET IN, αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 257 καταστήματα και σχεδόν 3.800 εργαζόμενους, κατέγραψε το 2024 άνοδο τζίρου αλλά μείωση καθαρών κερδών.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 418,6 εκατ. ευρώ από 403,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενισχυμένος από νέα καταστήματα και προωθητικές ενέργειες, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 953 χιλ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 27,8% από 26,7%, όμως τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν άνω του 10%, πιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα, με το EBIT να διαμορφώνεται στα 2,1 εκατ. ευρώ από 2,65 εκατ. ευρώ.

Στον ισολογισμό, η εταιρεία εμφανίζει ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα 32,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, και σχεδόν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Ωστόσο, η καθαρή θέση μειώθηκε σε 11,5 εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 6,7% του παθητικού, με τις υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 159,6 εκατ. ευρώ, το 93% του ισολογισμού, κυρίως προς προμηθευτές και το Δημόσιο.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή διατυπώθηκε με επιφύλαξη, επισημαίνοντας τρεις βασικές παρεκκλίσεις. Πρώτον, μη διενέργεια απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, η εύλογη αξία της οποίας εκτιμήθηκε στα 327 χιλ. ευρώ, με συνέπεια υπερεκτίμηση της καθαρής θέσης κατά 2,46 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, μη σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού περίπου 3,15 εκατ. ευρώ. Τρίτον, μη απομείωση επίδικων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 5,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 3,7 εκατ. ευρώ θεωρούνται μη εισπράξιμες. Οι τρεις αυτές παρατηρήσεις σημαίνουν ότι τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 9,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η στρατηγική ανάπτυξης συνεχίζεται με νέα καταστήματα και επενδύσεις σε προωθητικές ενέργειες, θεωρώντας ότι η ζήτηση στα είδη πρώτης ανάγκης παραμένει ανελαστική και ότι οι προοπτικές για εφέτος είναι θετικές.