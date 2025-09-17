Μεικτές-τάσεις-στις-ευρωαγορές-εν-αναμονή-της-μείωσης-επιτοκίων-από-τη-fed

Μεικτή εικόνα καταγράφηκε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι αγορές αναμένουν την κρίσιμη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Οι επενδυτές εκτιμούν σχεδόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, με δεδομένα που δείχνουν επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε μικρή πτώση κατά 0,03%, διαμορφούμενος στις 550 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,14% φτάνοντας στις 9.208 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX 30 σημείωσε άνοδο 0,13% και έκλεισε στις 23.359 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχώρησε 0,40%, φτάνοντας στις 7.786 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε σταθερός στο 3,8% για τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η πρόβλεψη των περισσότερων οικονομολόγων –σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters και εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας– ήταν ότι ο πληθωρισμός δεν θα μεταβληθεί σε σχέση με τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 4% στην επερχόμενη συνεδρίαση της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο είχε προχωρήσει σε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η οριακή απόφαση (5-4) του Διοικητικού Συμβουλίου τότε αποκαλύπτει διχογνωμία για το κατά πόσον ο ρυθμός των μειώσεων θα πρέπει να επιβραδυνθεί, ιδίως λόγω της επίμονης υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου.