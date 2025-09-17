Μητσοτάκης: «Αντιμετώπιση της ακρίβειας με μόνιμη αύξηση των πραγματικών μισθών» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία πολύ γενναία, μόνιμη, αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών, διότι αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ» τόνισε σε συνέντευξη, που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορικά με το πακέτο, που εξήγγειλε προ 10ημέρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε στη διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ -στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ποσό, διότι η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει πολύ τον λογαριασμό, χωρίς να μας εξηγεί από πού θα τον πληρώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα ισοδυναμεί, λοιπόν, από τον Ιανουάριο -και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως, διότι θα δουν την επίπτωση των μέτρων αυτών στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου- με μία πραγματική αύξηση μισθού, δηλαδή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγαλύτερη ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, πολύ σημαντική αν έχεις από τρία παιδιά και πάνω».

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε και συγκεκριμένα παραδείγματα επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «ένας μισθωτός των 25.000 ευρώ με τρία παιδιά θα έχει όφελος 1.700 ευρώ τον χρόνο, λίγο λιγότερο ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις. Κι ένας νέος έως 25 ετών δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ και 9% συντελεστή έως τα 30 έτη. Κατά συνέπεια, αυτή είναι η απάντηση την οποία εγώ με το οικονομικό επιτελείο επιλέξαμε να δώσουμε, ακριβώς για το πρόβλημα της ακρίβειας» και συμπλήρωσε πως και οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί. Αναφορικά με το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρέπει να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Εδώ δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο. Γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα δημόσια οικονομικά κάποιοι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο. Γιατί είναι ορισμένο; Διότι έχουμε «οροφές» δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτές προκύπτει το ποσό των 1,75 δισεκατομμυρίων. Στα βασικά τρόφιμα μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο αυτή τη μείωση-, το ζήτημα είναι ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά, πάμε , πάμε να δούμε τους αριθμούς. Πρώτον, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά, στην τελική τιμή – το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα. Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν, επιλέξαμε, από ένα οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης για το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι θα περνούσε στην τελική τιμή, στοχευμένα μέτρα» Απαντώντας επίσης για τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως το ΚΚΕ περί ματωμένων πλεονασμάτων ο πρωθυπουργός απήντησε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης. Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης-, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί. Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;». Απαντώντας εξάλλου και στην πρόταση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «από «πατριωτικό φόρο» προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο».

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια μείωση των ενοικίων 8%, το ένα δωδέκατο. Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. ‘Αρα, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ. Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια ή να σταματήσει, να αφήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος. Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πως θα αυξήσουμε την προσφορά των διαμερισμάτων. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα «Aνακαινίσω – Ενοικιάζω» για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές». Σε ό,τι αφορά στις αιτιάσεις περί 13ου μισθού ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε ότι «οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Αυτό το μέτρο στοιχίζει 1,3 δισ. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο. Από τα δικά μας μέτρα θα ωφεληθούν 300.000 νέοι. Στέλνω κι ένα μήνυμα και στη νέα γενιά, ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε γι΄ αυτούς».

Σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι΄ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον οργανισμό ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος» και ερωτηθείς σχετικώς για «πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari και την Porsche» απήντησε ότι «προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα». Σε ότι αφορά στους δύο πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή. Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια». Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι; Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών».

Ερωτηθείς δε κατά πόσον το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης απήντησε ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».

Για το Μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε συνολικά ως χώρα πολύ κάτω από εκεί που ήμασταν πέρυσι. Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με το πού ήμαστε πέρυσι. Εμείς αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές, θα αξιολογήσουμε κατά πόσον υπάρχει περίπτωση παράτασης, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε».

Σε ερώτηση, δε, κατά πόσον η πρόσφατη αύξηση των ροών προς την Κρήτη οφείλεται στη συμφωνία με τη Chevron ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό αλλά επεσήμανε ότι «εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας», ενώ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε μια συνεργασία η οποία έχει περιορίσει πολύ σημαντικά τις ροές από την Τουρκία».

Για τη συμφωνία με τη Chevron ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός… η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έρχεται στην Νότια Κρήτη δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ζητώ από όλους να αναγνωρίσουνε ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πολύ συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας. Διότι σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε ό,τι αφορά στο τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και τη σημερινή διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «ας περάσω λοιπόν ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγουμε. Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ και σε κάθε περίπτωση εμείς κύριε Χατζηνικολάου, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό».

Σε ό,τι αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «Είναι μία εκκρεμότητα. Τη συζητούμε και με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό, διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο»

Σε ερώτηση για το κατά πόσον ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός και συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν ανησυχώ, αυτό δε σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα μάλιστα το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και μία ταυτόχρονα πολύ σημαντική αναβάθμιση και των τριών προηγούμενων, διότι ξέρετε η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα, που και τα οπλικά συστήματα χρήζουνε διαρκούς αναβάθμισης. Και η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια νομίζω και πράγματι το λέω γιατί είναι μία επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του ναυτικού δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού. ‘Αρα η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη, συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και ταυτόχρονα θέτει και τα ζητήματα στη σωστή τους όχι μόνο ελληνοτουρκική, αλλά και ευρωτουρκική διάσταση».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απήντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την ‘Ανοιξη του 2027, ενώ απέρριψε εκ νέου τις εισηγήσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν αρέσκεται στις αλλαγές των κανόνων του πολιτικού παιχνιδιού εν κινήσει.

Σε ό,τι αφορά σε σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό τόνισε ότι «με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18- 20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές… και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δε νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας»

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στη Γάζα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς».

Σε ερώτη αν συντελείται γενοκτονία στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας».

Για την εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, έτσι δεν είναι; Δηλαδή πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Εγώ αυτό το οποίο ξέρω ότι μια ανάκριση διήρκησε δυόμισι χρόνια. Υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος 36 κατηγορούμενοι. ‘Αρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση πως αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «σήμερα ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητής που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι.., αλλά δεν με αφορά το θέμα».

