Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε 1,76 δισ. ευρώ στην κοινωνία – Ανοιχτός σε περαιτέρω περιορισμούς στο Airbnb

«Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών» υπογράμμισε.

«Επιστρέφουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισ. ευρώ» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πρώτη συνέντευξή του μετά τα μέτρα της ΔΕΘ, στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως από τον Ιανουάριο θα γίνουν αισθητές οι αυξήσεις μισθών, ενώ παράλληλα δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει περαιτέρω περιορισμούς στο Airbnb και χαρακτήρισε ως «μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας η συμφωνία με τη Chevron». Αναφέρθηκε εκτενώς σε ΦΠΑ, 13ο μισθό, στεγαστικό, μεταναστευτικό και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, αρχικά σημείωσε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι το κόστος ζωής. Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μια πολύ γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών». Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε και συγκεκριμένα παραδείγματα επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «ένας μισθωτός των 25.000 ευρώ με τρία παιδιά θα έχει όφελος 1.700 ευρώ τον χρόνο, λίγο λιγότερο ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις. Κι ένας νέος έως 25 ετών δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ και 9% συντελεστή έως τα 30 έτη».

«Κατά συνέπεια, αυτή είναι η απάντηση την οποία εγώ με το οικονομικό επιτελείο επιλέξαμε να δώσουμε, ακριβώς για το πρόβλημα της ακρίβειας» και συμπλήρωσε πως και οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί» εξήγησε, προσθέτοντας: «Δικιά μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλα περισσότερο για αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα συμβεί από τον Ιανουάριο με μια πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος». Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι «είμαστε 11οι στην Ευρώπη. Τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και πήγαμε στα 880 ευρώ».

ΦΠΑ

Όσον αφορά στον ΦΠΑ, τόνισε «ότι πρέπει να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Δε μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο. Γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα δημόσια οικονομικά κάποιοι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ποσό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο, καθώς έχουμε οροφές δαπανών από την ΕΕ. Η μείωση του ΦΠΑ θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει και το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα».

«Το ζήτημα είναι ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά, πάμε , πάμε να δούμε τους αριθμούς. Πρώτον, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά, στην τελική τιμή – το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα» συμπλήρωσε.

«Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν, επιλέξαμε, από ένα οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης για το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι θα περνούσε στην τελική τιμή, στοχευμένα μέτρα» ανέφερε.

«Η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σα να μην υπάρχει αύριο. Για αρκετά χρόνια το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δικιά μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα να έχει το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές να μειώσουμε αυτό το χρέος» διευκρίνισε.

Στεγαστικό

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια μείωση των ενοικίων 8%, το ένα δωδέκατο. Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. Άρα, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ» ενώ είναι πρόθυμος να συζητήσει περαιτέρω περιορισμούς στο Airbnb.

«Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια ή να σταματήσει, να αφήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος. Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πως θα αυξήσουμε την προσφορά των διαμερισμάτων. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα “Aνακαινίσω – Ενοικιάζω” για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές» διαπίστωσε.

«Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης. Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης-, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί» συμπλήρωσε.

«Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, απαντώντας και στην πρόταση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «από «πατριωτικό φόρο» προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. «Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο» τόνισε.

13ος μισθός

Σχετικά με τις αιτιάσεις περί 13ου μισθού ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Αυτό το μέτρο στοιχίζει 1,3 δισ. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο. Από τα δικά μας μέτρα θα ωφεληθούν 300.000 νέοι. Στέλνω κι ένα μήνυμα και στη νέα γενιά, ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε για αυτούς».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Για αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον οργανισμό ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος» και ερωτηθείς σχετικώς για πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari και την Porsche» τόνισε και απάντησε ότι «προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα». Σε ό,τι αφορά στους δύο πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή».

«Προς το παρόν 22 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια». Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι; Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε.

Ερωτηθείς δε κατά πόσον το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».

Μεταναστευτικό

Για το Μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε συνολικά ως χώρα πολύ κάτω από εκεί που ήμασταν πέρυσι. Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με το πού ήμαστε πέρυσι. Εμείς αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές, θα αξιολογήσουμε κατά πόσον υπάρχει περίπτωση παράτασης, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε».

Σε ερώτηση, δε, κατά πόσον η πρόσφατη αύξηση των ροών προς την Κρήτη οφείλεται στη συμφωνία με τη Chevron ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό αλλά επεσήμανε ότι «εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας», ενώ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε μια συνεργασία η οποία έχει περιορίσει πολύ σημαντικά τις ροές από την Τουρκία».

Chevron

Για τη συμφωνία με τη Chevron ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός… η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έρχεται στην Νότια Κρήτη δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει».

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ζητώ από όλους να αναγνωρίσουνε ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πολύ συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας. Διότι σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο» εξήγησε.

Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1