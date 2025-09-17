Νέα-navtex-από-την-Τουρκία-με-αναφορά-σε-«αποστρατικοποιημένα-νησιά»

Νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε σήμερα η τουρκική πλευρά με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης, επαναφέροντας τις ανεδαφικές αιτιάσεις της περί καθεστώτος «αποστρατικοποίησης» νησιών.

Σύμφωνα με το κείμενο, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Σημειωτέον ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε με φόντο την άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα τα ξημερώματα, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Αναλυτικά το κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.

Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τι λένε πηγές του Πενταγώνου για την ελληνική άσκηση

Ζητούμενο της ελληνικής άσκησης ήταν ο έλεγχος της ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν και στρατιωτικές πηγές δεν παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», με δεδομένο ότι διεξάγεται με τη συμμετοχή και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Σημειωτέον ότι η ελληνική πλευρά, όπως μετέδωσε το thetimes|-.gr, απάντησε ακαριαία στην τουρκική NAVTEX για τη διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», εκδίδοντας αντί-NAVTEX.