Πίνδος: Ο συνεταιρισμός που τζιράρει 400 εκατ. ευρώ και επενδύει 70 εκατ.

Σε μια χώρα όπου οι συνεταιρισμοί ταυτίστηκαν με αναποτελεσματικότητα, η Πίνδος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοτόπουλου και έναν από τους πέντε σημαντικότερους παίκτες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Με κύκλο εργασιών που αναμένεται εφέτος να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, ο συνεταιρισμός λειτουργεί με όρους που θα ζήλευαν αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η δυναμική του φαίνεται στα μεγέθη. Πέρυσι τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 179%, στα σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 5,04% στα 374,467 εκατ. ευρώ, η παραγωγή νεοσσών αυξήθηκε 6,5%, προϊόντων κοτόπουλου +5,1%, εξαγωγών κατά 16,1% ενώ ο δανεισμός μειώθηκε σχεδόν στο μισό.

Τάση που συνεχίζεται και εφέτος. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν άνω του 11%, με εντυπωσιακή άνοδο στα έτοιμα γεύματα και στον γύρο. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται στη συστηματική επένδυση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μια στρατηγική που διαφοροποιεί τον συνεταιρισμό από τον ανταγωνισμό ο οποίος παραμένει περισσότερο εστιασμένος στο φρέσκο κρέας.

Η πτηνοτροφία είναι κλάδος έντασης κεφαλαίου, με μεγάλες διακυμάνσεις κόστους λόγω των ζωοτροφών, οι οποίες εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές σιτηρών. Οι εγχώριοι παίκτες δρουν σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από χαμηλά περιθώρια κέρδους, έντονη εξάρτηση από την εσωτερική κατανάλωση και πίεση από προϊόντα χαμηλότερου κόστους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Πίνδος αξιοποίησε το μέγεθος και την οργανωτική της δομή για να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και να επενδύσει σε διαφοροποίηση.

Η στρατηγική της περιλαμβάνει στροφή προς τις διεθνείς αγορές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025, αγγίζοντας τα 12,7 εκατ. ευρώ, με την Αγγλία και τη Γερμανία να λειτουργούν ως βασικοί προορισμοί. Ο στόχος για το 2025 είναι το 10% των πωλήσεων να προέρχεται από το εξωτερικό, μια φιλόδοξη πρόκληση σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι διεθνής και οι τιμές πιέζονται.

Όπως παραδέχονται και τα στελέχη του συνεταιρισμού, το υψηλότερο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα παραμένει εμπόδιο.

Την ίδια στιγμή το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ έως το 2030 δείχνει την πρόθεση του συνεταιρισμού να ενισχύσει τη θέση του. Στα σχέδια περιλαμβάνονται νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της μονάδας έτοιμων προϊόντων, ψηφιοποίηση, ενίσχυση του πτηνοσφαγείου και επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, με μονάδα βιοαερίου 2MW και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Πρόκειται για επενδύσεις που δεν στοχεύουν μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ένα από τα μεγάλα βάρη της βιομηχανίας.

Μέρος αυτού του επενδυτικού σχεδίου επιδιώκεται να ενταχθεί στις εμβληματικές επενδύσεις. Το επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού ύψους 31,4 εκατ. ευρώ, αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ (πτηνοσφαγείο, εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών, βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος), με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας-παραγωγικότητας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες των Δήμων Ζίτσας, Μπιζανίου και Ιωαννίνων στην Ήπειρο.

Ωστόσο, η ισχυρή θέση του συνεταιρισμού δεν είναι άτρωτη. Στην αγορά συζητείται έντονα η πιθανότητα ενός μεγάλου deal στον κλάδο της πτηνοτροφίας, μια εξαγορά που θα ανατρέξει τα δεδομένα και θα αμφισβητήσει την κυριαρχία της Πίνδος.

Η Πίνδος αποδεικνύει ότι ένας συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργήσει με όρους αγοράς και να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να παραμείνει μπροστά, όταν και όχι αν, η αγορά αλλάξει ριζικά.