Παπαστράτος:-Η-Μαρίνα-Σπυριδάκη-αναλαμβάνει-director-public-affairs

Η Παπαστράτος ανακοινώνει ότι μετά από 20 χρόνια προσφοράς σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, ο Θέμης Χασιώτης, Director Communications & Sustainability, ολοκληρώνει την επαγγελματική του διαδρομή στην εταιρεία στο τέλος του χρόνου, για να επικεντρωθεί στις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Θέμης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την υλοποίηση του μετασχηματισμού της εταιρείας, όσο και στην διεύρυνση του οικοσυστήματος της Παπαστράτος εντός και εκτός του κλάδου. Για την Παπαστράτος, η αφοσίωση του Θέμη είναι αξία ανεκτίμητη που θα παραμείνει για πάντα.

Παράλληλα, η Παπαστράτος καλωσορίζει την Μαρίνα Σπυριδάκη που αναλαμβάνει καθήκοντα Director Public Affairs στην εταιρεία από 1η Οκτωβρίου, υπεύθυνη για την στρατηγική Επικοινωνίας, Εταιρικής Εικόνας και Βιωσιμότητας.

H Μαρίνα φέρνει μαζί της πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των εταιρικών υποθέσεων, της στρατηγικής επικοινωνίας και της διαχείρισης δημόσιας πολιτικής σε διάφορους τομείς. Στις προηγούμενες θέσεις που κατείχε, τόσο στον ΣΕΒ ως Διευθύντρια Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, όσο και στην AEGEAN, ως Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, ηγήθηκε σημαντικών έργων, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να προωθεί πολιτικές βασισμένες σε δεδομένα, να ενισχύει τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και να επιτυγχάνει στρατηγικούς επικοινωνιακούς στόχους.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης δήλωσε: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Θέμη για όλα αυτά τα χρόνια αφοσίωσης και ουσιαστικής συνεισφοράς στην Παπαστράτος καθώς και για την πολύτιμη συμβολή του σε αυτό που αντιπροσωπεύει σήμερα η εταιρεία. Η ηγεσία, η στρατηγική ικανότητα, ο επαγγελματισμός και η αταλάντευτη δέσμευσή του στο όραμά μας, αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της Παπαστράτος.

Η παρακαταθήκη της συνεργασίας όλων μας μαζί του θα συνεχίσει να είναι παρούσα παρά τη φυσική του απουσία. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο νέο επαγγελματικό του ταξίδι όπου είμαι βέβαιος ότι, όπως πάντα, θα ξεχωρίσει. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την Μαρίνα στην ομάδα της Παπαστράτος, η οποία με την πολύχρονη επαγγελματική της εμπειρία θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και στο όραμά μας για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο».