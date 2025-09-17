Παράταση-στις-προτάσεις-για-ερευνητικές-υποδομές-ΕΣΠΑ-2021–2027-(2ο-στάδιο)

Η παράταση ισχύει έως και την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00 Ελλάδος, κατόπιν πολλών αιτημάτων και προς διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων.

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης εθνικών ερευνητικών υποδομών από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 / του 2ου σταδίου της πρόσκλησης ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

