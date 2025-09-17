Πόλεμος-στην-Ουκρανία:-Θέλουμε-120-δισ.-δολάρια-τον-χρόνο-για-να-συνεχίσουμε-να-πολεμάμε,-είπε-ο-Ζελένσκι

Σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το απαιτούμενο κόστος για κάθε χρόνο πολέμου, σύμφωνα με όσα είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Το κόστος αυτού του πολέμου σήμερα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ανέρχονται σε 120 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Από αυτά, τα 60 καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Και το επόμενο έτος, πρέπει να βρούμε άλλα 60», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας, πάντως, πως η ελπίδα του είναι να τερματιστούν οι συγκρούσεις τη φετινή χρονιά.

I am pleased to welcome the @EP_President, Roberta Metsola, to Ukraine today on her fourth visit during these years of war. We discussed key areas of engagement between Ukraine and the European institutions: support for Ukraine’s EU accession negotiations and the importance of… pic.twitter.com/qRzcKztvTL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2025

«Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο. Το «plan A» είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και το «plan B» τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε καιρό ειρήνης, κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας ή στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας, θα χρειαστούμε τα ίδια μεγάλα ποσά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβετε την κλίμακα αυτού του ζητήματος», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι πρέπει να φτάσει σε συμφωνία, είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να φτάσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».

«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν, στο μεταξύ, τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του



Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι – Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν



Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες – Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες