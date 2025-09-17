Σάλος-με-ρεπόρτερ-του-abc:-Χαρακτήρισε-«συγκινητικά»-τα-μηνύματα-του-δολοφόνου-του-Τσάρλι-Κερκ-με-τον-τρανς-σύντροφό-του

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσίαση του ρεπόρτερ του ABC News, Ματ Γκούτμαν, ο οποίος σχολίασε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον τρανς σύντροφό του, τα οποία αποκαλύφθηκαν την Τρίτη.

Ο Γκούτμαν, μεταδίδοντας από τη συνέντευξη Τύπου που έγινε στη Γιούτα, παρουσίασε τα μηνύματα του δράστη ως «ιδιαίτερα προσωπικά», «πλούσια» και «πολύ συγκινητικά».

«Ήταν, επίσης, πολύ συγκινητικό με έναν τρόπο που πολλοί από εμάς δεν περιμέναμε», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στα μηνύματα που είχαν σταλεί λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Ένα πολύ προσωπικό πορτρέτο αυτής της σχέσης ανάμεσα στον συγκάτοικο του υπόπτου και τον ίδιο τον ύποπτο, με τον δράστη να αποκαλεί συνεχώς τον συγκάτοικό του, που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης, “αγάπη μου”. Και “θέλω να σε προστατεύσω, αγάπη μου”», πρόσθεσε ο ρεπόρτερ, εμφανώς συγκινημένος.

Ο δημοσιογράφος του ABC News, Ματ Γκούτμαν

«Ήταν λοιπόν αυτή η διττότητα, ενός ανθρώπου που, όπως είπε ο εισαγγελέας, όχι μόνο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Τσάρλι Κερκ και του πλήθους, αλλά το έκανε μπροστά σε παιδιά, κάτι που αποτελεί επιβαρυντική περίσταση σε αυτή την υπόθεση», σημείωσε στη συνέχεια.

«Κι από την άλλη, μιλούσε τόσο τρυφερά για τον σύντροφό του. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, καθηλωτική συνέντευξη Τύπου», κατέληξε ο Γκούτμαν, σε σχόλια που προκάλεσαν αίσθηση.

Στη διαδικτυακή μετάδοση του ABC που ακολούθησε, ο δημοσιογράφος επέμεινε στην ίδια γραμμή, επαναλαμβάνοντας ότι τα μηνύματα ήταν «τόσο πλούσια, τόσο έντονα, τόσο φαινομενικά ενοχοποιητικά και ταυτόχρονα τόσο συγκινητικά, έτσι δεν είναι;».

«Και η ορολογία που χρησιμοποίησε, έδειχνε ότι προσπαθούσε να τον προστατεύσει. Τον αποκαλούσε συνεχώς “αγάπη μου”. “Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να σε προστατεύσω”, αλλά ταυτόχρονα του ζητούσε να διαγράψει τα μηνύματα και να μην μιλήσει στην αστυνομία. Έτσι, βλέπουμε αυτή την οδυνηρή διττότητα να εξελίσσεται με τόσο τραγικό τρόπο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Γκούτμαν προκάλεσαν θύελλα στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να τον επικρίνουν για τον τόνο και τη διατύπωσή του. Πολλοί ακόμη χρήστες ζήτησαν ανοιχτά την απομάκρυνση του Γκούτμαν από το ABC, με αναρτήσεις που συγκέντρωσαν χιλιάδες likes.

Με πληροφορίες από nypost