Υποχώρηση κατά 1,18% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2033,23 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 184,3 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος. Με ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων κυρίως αλλά και άλλων δεικτοβαρών blue chips (ΕΕΕ, ΕΛΧΑ, Κύπρου κ.α.). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,389% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται σε πτωτική κατεύθυνση.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,69%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (- 1,95%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,42%), η ΕΛΧΑ (-1,93%), η Cenergy (-0,87%), το Jumbo (-0,88%), η Κύπρου (-1,81%) και η ΜΟΗ (-0,46%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+2,38%), ο ΟΠΑΠ (+0,61%), ο Φουρλής (+0,44%), η Optima (+0,24%) αλλά και η Credia Bank με το Δάιο (+16,78%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 40 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Στον δείκτη Large Cap του FTSE Russell προστίθεται η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, στον δείκτη Mid Cap η ΕΛΧΑ και στον δείκτη Micro Cap η μετοχή της Πετρόπουλος.

Επίσης, η Εurobank εισέρχεται στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, η TITAN και ο ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Markets Mid Cap και η Aktor στον αντίστοιχο Small Cap με το rebalancing να γίνεται στις 19/9. Η Cenergy και η Lamda ανακοινώνουν σήμερα τα 6ημηναία μεγέθη τους, ενώ η Federal αποφασίζει πιθανότατα τη μείωση των επιτοκίων της. Στις 2050 η πλησιέστερη αντίσταση για τον ΓΔ και στα τρέχοντα επίπεδα η στήριξη.